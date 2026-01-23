Euroleague: Υποδέχεται την Μπασκόνια η Φενερμπαχτσέ - Κόντρα στην Παρτιζάν η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η 24η αγωνιστική της Euroleague θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή (23/1) με τέσσερα παιχνίδια.
Η Φενερμπαχτσέ θα υποδεχθεί την Μπασκόνια στις 19:45 στο «Ulker Sports And Event Hall». Οι επόμενοι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στις 21:30, με την Βίρτους Μπολόνια να κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα (Virtus Arena) και με την Παρτιζάν να αντιμετωπίζει την Χάποελ Τελ Αβίβ (BMW Arena).
Τέλος, στις 21:45 στο «Astroballe» θα αναμετρηθούν Βιλερμπάν και Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
19:45 Φενερμπαχτσέ - Μπασκόνια
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Παρτιζάν - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα