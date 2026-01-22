Δυναμιτίζουν το κλίμα οι Ισραηλινοί: Υποδοχή με υβριστικά συνθήματα σε Αταμάν! (vids)

Οι φίλοι της Μακάμπι δυναμιτίζουν το κλίμα πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αφού υποδέχθηκαν την αποστολή του «τριφυλλιού» με υβριστικά συνθήματα κατά του Εργκίν Αταμάν.

Περισσότεροι από 300 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ περίμεναν την αποστολή των «πράσινων», αποδοκιμάζοντας τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν να βρίσκεται κυρίως στο στόχαστρο.

Ένταση πριν το ματς του «τριφυλλιού» στο Ισραήλ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με περισσότερους από 300 φίλους της ομάδας του Όντεντ Κάτας να περιμένουν την αποστολή των «πράσινων» και να τα βάζουν με τον Τούρκο τεχνικό.

Μάλιστα το λεωφορείο άργησε να προσεγγίσει τον χώρο έξω από τα αποδυτήρια, εκεί που περίμεναν οι φίλοι της Μακάμπι, με τον Αταμάν να μην αντιδρά καν στις προκλήσεις των Ισραηλινών.

