Δημοσκόπηση της ΑS: «Θέλουν παραμονή στην Euroleague οι οπαδοί της Ρεάλ»

Η AS πραγματοποίησε μία δημοσκόπηση και το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν η «Βασίλισσα» να συνεχίσει στην Euroleague και να μην πάει στο NBA Europe.

Το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague δεν είναι βέβαιο ακόμα, με την «Βασίλισσα» να εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετέχει στο NBA Europe.

Η «AS» πραγματοποίησε μία δημοσκόπηση και το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Οι οπαδοί της Ρεάλ θέλουν να δουν την ομάδα τους να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Euroleague και να μην κάνει το... άλμα στην νέα διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, το 58% ψήφησε υπέρ της παραμονής στην Euroleague, με το 42% να τάσσεται υπέρ της καινούργιας λίγκας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ παραμένει αβέβαιο, αν και οι περισσότερες ομάδες της Euroleague επιλέγουν, προς το παρόν, να συνεχίσουν στην διοργάνωση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενερμπαχτσέ θα ανανεώσουν για δέκα χρόνια. Οι γίγαντες της ηπείρου είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην NBA Europe, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ανανεώσει με την Euroleague, ούτε έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να το κάνει. Ο σύλλογος πραγματοποιεί συναντήσεις με τους διοργανωτές, και διατηρεί την 30η Ιουνίου ως το deadline.

"Θα ήταν ένα λάθος" λέει το fan club

Η κατάσταση οδήγησε τα fan clubs να εκδώσουν κοινή δήλωση: "Είμαστε αφοσιωμένοι στο μπάσκετ στην Ευρώπη, όπου μπορούμε να ανταγωνιστούμε ιστορικές ομάδες με παράδοση. (...) Αυτή δεν είναι η προσέγγιση που φαίνεται να προσφέρει το πρόγραμμα NBA Europe, στο οποίο μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει από την τρέχουσα Ευρωλίγκα. Το να προχωρήσουμε μόνοι μας σε αυτόν τον νέο διαγωνισμό θα ήταν, κατά την ταπεινή μας γνώμη, λάθος". Τα fan clubs είναι περήφανα που η Μαδρίτη είναι ένας πρωτοπόρος σύλλογος, αλλά με μια επιφύλαξη: "Θα θέλαμε να το κάνει μαζί με άλλες ομάδες με μεγάλη παράδοση. (...) Η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει πάντα να παίζει στον κορυφαίο διαγωνισμό, και αυτό είναι κάτι που το πρότζεκτ NBA Europe δεν μπορεί να προσφέρει σήμερα". Σε μια δημοσκόπηση στο AS.com, το 58% των αναγνωστών ψήφισαν υπέρ της Euroleague όταν ρωτήθηκαν τι πρέπει να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Το 42% επέλεξε το τουρνουά NBA-FIBA.

Έσοδα και εσωτερικές τριβές

Η Μαδρίτη θεωρεί ότι η δημιουργία πόρων στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα είναι ανεπαρκής, με συνεχείς απώλειες στον ετήσιο προϋπολογισμό της. Ο σύλλογος επίσης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια ως ηγέτης στην εμπορική του δομή (μόνο στο μπάσκετ, φυσικά), με τα δικά του έσοδα να είναι κάτω από το μέσο όρο. Ένα άλλο ζήτημα που έχει επηρεάσει τη σχέση της με την Ευρωλίγκα είναι η διαφωνία με ορισμένες αποφάσεις και η διχόνοια μεταξύ των συλλόγων, ειδικά μετά την αποχώρηση του Τζόρντι Μπερτομέου το 2022, η οποία προκάλεσε σχίσμα με δύο αντίπαλες πλευρές. Πιο πρόσφατα, η Μαδρίτη αντιτάχθηκε στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Στρατηγική για το μέλλον

Η Ευρωλίγκα ξεκίνησε το 2000 λόγω της δυσαρέσκειας των συλλόγων με τη FIBA, την οποία κατηγόρησαν για αυταρχισμό και κακή διαιτησία και οικονομική διαχείριση. Το 2015, με τη συμμετοχή της IMG στην Ευρωλίγκα, έκανε ένα τεράστιο ανταγωνιστικό άλμα προς τα εμπρός, αλλά προέκυψαν συζητήσεις σχετικά με την οικονομική κατανομή και διαχείριση, με τον Παναθηναϊκό να αντιτίθεται έντονα στην ηγεσία του Μπερτομέου. Ομάδες που δεν είναι ιδιοκτήτριες, όπως η Βαλένθια, έχουν διαμαρτυρηθεί για την κατανομή των χρημάτων και την έλλειψη εξουσίας λήψης αποφάσεων και εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τα αιτήματά τους. Οι τριβές έχουν επεκταθεί στη διαιτησία και τη μελλοντική στρατηγική, με τα οικονομικά ζητήματα να είναι πάντα παρόντα. Και η εξέλιξη του οικονομικού fair play για μια καλύτερη σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων.

Η συνέχεια του Μοτεγιούνας

Με τη FIBA και το NBA να συνεργάζονται στενά, η Ευρωλίγκα ενίσχυσε τη δομή αδειοδότησής της, διερεύνησε την πώληση του 30% των μετοχών της για να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της και ενίσχυσε τις εμπορικές της συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένης της στροφής της προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συνέχεια του Παούλιους Μοτεγιούνας, εκτελεστικού διευθυντή από το 2023, δεν είναι εξασφαλισμένη. Ο Λιθουανός αντικατέστησε τον Μάρσαλ Γκλίκμαν, ο οποίος παρέμεινε μόνο για μία σεζόν μετά την αναγκαστική αποχώρηση του Μπερτομέου. Η Μαδρίτη πρέπει να επιλέξει τον δρόμο της».