Περίπατος για Νικς, νίκη για τους Σέλτικς, αγχώθηκαν οι Καβαλίερς

Με περίσσια άνεση νίκησαν οι Νικς τους Νετς, με το 120-66 να τα μαρτυρά όλα , την στιγμή που οι Καβαλίερς πέρασαν από τους Χόρνετς και οι Σέλτικς νίκησαν τους Πέισερς.

Οι Νιού Γιορκ Νικς είχαν ένα πολύ εύκολο βράδυ εναντίον τριών Μπρούκλιν Νετς, αφού κράτησαν την αντίπαλη επίθεση μόλις στους 66 πόντους.

Οι Καβαλίερς δυσκολεύτηκαν με τους Χόρνετς, αλλά άντεξαν στα τελευταία λεπτά και πήραν το διπλό.

Στην Βοστώνη οι Σέλτικς είχαν εξ αρχής το πάνω χέρι στο σκορ και πήραν τη νίκη εναντίον των Πέισερς, οι οποίοι πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να βάλουν αρκετά δύσκολα στον αντίπαλο τους.

Τα αποτελέσματα

Σαρλότ Χόρνετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 87-94

Οι «Σφίγγες» έβαλαν δύσκολα στους «Cavs» στις τελευταίες δυο περιόδους, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να πάρουν τη νίκη, με την ομάδα του Κλίβελαντ να φεύγει με το διπλό από το γήπεδο.

Μπόστον Σέλτικς - Ιντιάνα Πέισερς 119-104

Από την αρχή η Βοστώνη είχε τον πρώτο λόγο και το πάνω χέρι στο σκορ, με τους Πέισερς να κυνηγούν συνεχώς, όμως δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν τον αντίπαλο τους. Οι Σέλτικς πήραν τη νίκη χωρίς να ιδρώσουν ιδιαίτερα, αν και στην τελευταία περίοδο είδαν τους Πέισερς να πρεσσάρουν λίγο παραπάνω στην επίθεση.

Νιού Γιορκ Νικς - Μπρούκλιν Νετς 120-66

Οι Νικς έκαναν περίπατο εναντίον των Νετς, αφού από την αρχή έως το τέλος του αγώνα έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ, περιορίζοντας την αντίπαλη επίθεση σε πρωτοφανή χαμηλό επίπεδο, αφού το Μπρούκλιν δεν ξεπέρασε ποτέ τους 20 πόντους σε καμία από τις τέσσερις περιόδους.