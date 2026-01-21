Έγινε ξανά... λίμνη το ΣΕΦ - «Ερυθρόλευκες» ελπίδες για να σταματήσει η βροχή! (vid)

Νέα προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, με τους διαδρόμους να μετατρέπονται σε... ποτάμια. Ελπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» πως θα σταματήσει η βροχή, καθώς ακολουθεί ο αγώνας της γυναικείας ομάδας το απόγευμα της Πέμπτης για το Eurocup Γυναικών.

Η εικόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Ο περιβάλλων χώρος είναι για άλλη μια φορά πλημμυρισμένος και όπως δείχνει το ρεπορτάζ από «Τα Νέα», διάδρομοι που έμοιαζαν με... λίμνες και η πρόσβαση στο κλειστό ήταν προβληματική.

Το ΣΕΦ είναι ξανά εκτεθειμένο σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο, χωρίς στοιχειώδη θωράκιση.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι έγινε την Τρίτη (20/1). Αν ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, με τις εικόνες που καταγράφονται στο σχετικό ρεπορτάζ, το ερώτημα δεν θα ήταν «πώς έγινε το ματς», αλλά αν θα μπορούσε να διεξαχθεί. Όπως συνέβη δηλαδή και στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, που οδηγήθηκε σε αναβολή.

Κι όμως, την ίδια ώρα, στο "Telekom Center" διεξήχθη κανονικά ευρωπαϊκός αγώνας της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, με 7.829 θεατές στις εξέδρες (ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα του γυναικείου μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο τη χώρα μας). Παρά τις πλημμύρες στη Σπύρου Λούη και τα σοβαρά προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο, το ματς έγινε. Κι αυτό γιατί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν έπεφτε σταγόνα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, μετά τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η αντίφαση είναι προφανής: άλλα μέτρα, άλλα σταθμά, χωρίς σαφή γραμμή για το τι θεωρείται ασφαλές και τι όχι.

Την Πέμπτη (22/1, 18:30) η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίζεται στην κεντρική σάλα του ΣΕΦ. Προς το παρόν, ο αγωνιστικός χώρος παραμένει στεγνός, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα:

Είναι αυτή η... κανονικότητα της έδρας που έχει περάσει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ;

Ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται για πάντα σε ένα γήπεδο που «αντέχει» μόνο αν σταματήσει η βροχή;

Τι θα γίνει με τους μουσαμάδες στην οροφή που αρχίζουν να γεμίζουν;

Θεωρείται νορμάλ η εικόνα με τα... ποτάμια στους διαδρόμους;

Η σχετική... παρωδία θα λυθεί μόνο αν υπάρχει κρατική παρέμβαση και κονδύλια από το κράτος;

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, βέβαια, συνεχίζει να ρίχνει το... μπαλάκι στην Πολιτεία και θυμίζει κάθε φορά ότι βρίσκεται ένα μπουρίνι μακριά από το χάος.

Δείτε τα σοκαριστικά πλάνα που αποκάλυψαν «Τα Νέα»: