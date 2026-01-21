Ζντοβτς: «Είδα για πρώτη φορά μια αντίδραση βελτίωσης μέσα στο ματς»

Συγχαρητήρια στους παίκτες του για την αντίδραση που έβγαλαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Σλοβακία, έδωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε μετά το διπλό επί της Πριέβιτζα:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είδα για πρώτη φορά μια αντίδραση βελτίωσης μέσα στο παιχνίδι και είμαι ικανοποιημένος. Κάναμε καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά αν βάζαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, είχαν το μομέντουμ και επέστρεψαν στους 6 πόντους και το παιχνίδι τότε έγινε επικίνδυνο.

Προσπάθησα να τους πείσω να παίξουμε άμυνα, βγάλαμε τις άμυνες και πήραμε εμείς το μομέντουμ. Όπως και με τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Είμαστε καλή ομάδα, αλλά έχουμε πράγματα να κάνουμε. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο με τον Πανιώνιο. Το πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό. Ο Πανιώνιος έχει μομέντουμ και νέο προπονητή. Κάθε εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα είναι σημαντική».