«Δώρο» για τον Άρη Betsson η ήττα της Βενέτσια στο Αμβούργο

Οι Χάμπουργκ Τάουερς έκαναν την έκπληξη, καθώς πέτυχαν την πρώτη τους νίκη φέτος στο Eurocup (1-14), επικρατώντας της Βενέτσια με 95-87 και κάνοντας παράλληλα «δώρο» στον Άρη Betsson σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Με την απρόσμενη αυτή ήττα της Βενέτσια, ο Άρης βρίσκεται πλέον μία νίκη πίσω από την ιταλική ομάδα, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας πλεονεκτεί καθώς την έχει κερδίσει δύο φορές. Ακόμα, οι κιτρινόμαυροι έχουν κερδίσει εκτός έδρας και την Νεπτούνας και έχουν την ευκαιρία να «διπλώσουν» τις νίκες επί της λιθουανικής ομάδας στο Αλεξάνδρειο.

Αντίθετα, έχασαν δύο φορές από τη Μανρέσα και εντός από την Κλουζ (88-98), την οποία αντιμετωπίζουν την τελευταία αγωνιστική στη Ρουμανία σε ένα ματς που μπορεί να αποτελεί «τελικό» και για τις δύο ομάδες, ενώ είναι πιθανό να παίξει ρόλο και η διαφορά.Υπενθυμίζεται πως στα προημιτελικά προκρίνονται απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες των δύο ομίλων και οι ομάδες στις θέσεις 3-6 πηγαίνουν στα play-in της διοργάνωσης (Top-12).

Η κατάταξη του Α' ομίλου

1. Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-3

2. Μπαχτσεσεχίρ 10-5

3. Τσεντεβίτα 10-5

4. Μανρέσα 9-6

5. Βενέτσια 8-7

6. Κλουζ 8-7

7. Άρης 7-8

8. Νεπτούνας 6-9

9. Σλασκ Βρότσλαβ 4-11

10. Χάμπουργκ Τάουερς 1-14

Δείτε το πρόγραμμα των εμπλεκόμενων ομάδων για την πρόκριση:

4. Μανρέσα 9-6

Κλουζ (ΕΝΤΟΣ)

Βενέτσια (ΕΝΤΟΣ)

Χάμπουργκ Τάουερς (ΕΚΤΟΣ)

5. Βενέτσια 8-7

Τσεντεβίτα (ΕΝΤΟΣ)

Μανρέσα (ΕΚΤΟΣ)

Χάποελ Ιερουσαλήμ (ΕΝΤΟΣ)

6. Κλουζ 8-7

Μανρέσα (ΕΚΤΟΣ)

Χάποελ Ιερουσαλήμ (ΕΚΤΟΣ)

Άρης (ΕΝΤΟΣ)

7. Άρης 7-8

Μπαχτσέσεχιρ (ΕΚΤΟΣ)

Νεπτούνας (ΕΝΤΟΣ)

Κλουζ (ΕΚΤΟΣ)

8. Νεπτούνας 6-9