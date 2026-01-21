Αποθέωσε τον Γιόκιτς ο Λεμπρόν: «Από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στο ΝΒΑ»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Λεμπρόν Τζέιμς για τον Νίκολα Γιόκιτς, με τον «Βασιλιά» να σημειώνει πως ο Σέρβος σταρ είναι από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στο ΝΒΑ.

Οι Λέικερς πέρασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης από το Ντένβερ, επικρατώντας των Νάγκετς με 115-107 με μια ασύλληπτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δήλωση του μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκολα Γιόκιτς, που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση λόγω τραυματισμού.

«Όλα έχουν να κάνουν με τον σεβασμό. Για τους μεγάλους του αθλήματος, για τους μεγάλους του σήμερα, για τους μεγάλους του παρελθόντος, για τους μεγάλους που έρχονται μετά. Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στο ΝΒΑ», είπε ο Λεμπρόν Τζέιμς στα αποδυτήρια.