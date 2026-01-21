Με το σήμα του Ερασιτέχνη το «Telekom Center Athens» - Έτοιμες για το μεγάλο ματς οι «πράσινες» (vid)

Το σήμα του Ερασιτέχνη έχει... πάρει την θέση του στο «Telekom Center Athens» και το σύνολο της Σελέν Ερντέμ είναι έτοιμο για το μεγάλο ματς με την Ζαγκλέμπιε.

Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί σήμερα (21/1, 19:00) με την Ζαγκλέμπιε για τους «16» του Eurocup. Οι «πράσινες» στο πρώτο ματς πήραν ένα εύκολο «διπλό» με 76-49 και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους «8».

Ο μεγάλος επαναληπτικός θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» και το σήμα του Ερασιτέχνη έχει πάρει τη θέση του στο glass floor. Ο Ερασιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο από το γήπεδο, με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να μαζεύονται στο κέντρο και να ακολουθούν την καθιερωμένη ρουτίνα, φωνάζοντας δυνατά: «Παναθηναϊκός».

Σημειώνεται πως ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

