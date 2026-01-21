«Ο Γιάννης ήταν κοντά στους Νετς το προηγούμενο καλοκαίρι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι σίγουρο πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς. Οι φήμες συνεχίζουν να... οργιάζουν και οι περισσότερες ομάδες του ΝΒΑ έχουν στη λίστα τους τον Έλληνα αστέρα.

Σύμφωνα με τον Μπράντον Ρόμπινσον, το περασμένο καλοκαίρι ο «Greek Freak» βρέθηκε πολύ κοντά στους Μπρούκλιν Νετς. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως μίλησε με έναν παίκτη που έχει περάσει από τους Νετς και τα «Ελάφια» και του έκανε γνωστό πως ο Γιάννης ήταν πολύ κοντά στο να γίνει Trade.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως ο οργανισμός συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Αντετοκούνμπο. Βέβαια, σημείωσε πως το καλοκαίρι, ένας άνθρωπος από τους Νετς του ανέφερε ότι η ομάδα δε θα προχωρήσει σε κάποια μεγάλη κίνηση πριν το καλοκαίρι του 2026.