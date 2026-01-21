Σαμοντούροφ: «Ανυπομονώ να ακούσω το όνομα μου από τον κόσμο!»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια, μίλησε για την εμφάνισή του αλλά και το αν ανυπομονεί να ακούσει το όνομά του από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Μπασκόνια: «Η νίκη είναι αυτό που χρειαζόμασταν. Έχουμε αφήσει το παρελθόν πίσω, στο οποίο είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα σε ορισμένα ματς. Τώρα κοιτάμε να ανεβαίνουμε και να κερδίζουμε κάθε ματς».

Για το αν η συνοχή και η σκληρή άμυνα είναι ο δρόμος, τόνισε: «Ναι, είναι ο σωστός δρόμος. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο πολύ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα υπόλοιπα ματς».

Για το πόσο εύκολο είναι στο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή, δήλωσε: «Πρέπει να του το αποδεικνύεις αυτό κάθε ημέρα στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και όταν μας δοθεί η ευκαιρία να μπούμε μέσα, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

Για το αν περιμένει να ακούσει το όνομα του: «Ναι το είχα ακούσει νομίζω στο Final Four πέρυσι και ανυπομονώ να το ξανακούσω».

Για το επόμενο παιχνίδι: «Σήμερα θα ξεκουραστούμε και αύριο θα έρθουμε ξανά στο γήπεδο, να κάνουμε προπόνηση, να δούμε την άλλη ομάδα που θα παίξουμε για να συγκεντρωθούμε και να κερδίσουμε και τη Μακάμπι».