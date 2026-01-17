Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε τις επαφές του NBA Europe με την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν ως πιθανή ομάδα στο NBA Europe League.

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Παρί Σεν Ζερμέν ως πιθανό franchise για το project του NBA Europe.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο στο Λονδίνο, ο Σίλβερ αποκάλυψε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρείται ως η κύρια υποψήφια ομαδα στο Παρίσι, τονίζοντας ότι ο σύλλογος διαθέτει όλα τα εργαλεία για να λειτουργήσει μια ομάδα μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο.

«Αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο στο ποδόσφαιρο και έχουν την τεχνογνωσία να διευθύνουν μια ομάδα μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αν ενδιαφέρονται. Ναι, είναι μια ομάδα με την οποία μιλάμε», δήλωσε ο Σίλβερ στη συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο το Σάββατο

Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, πρόσθεσε ότι το Παρίσι είναι μια απαραίτητη αγορά για το project NBA Europe.

«Το Παρίσι είναι μια αγορά στην οποία θέλουμε οπωσδήποτε να βρισκόμαστε», είπε ο Τέιτουμ. «Υπάρχει η ικανότητά τους να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα, μια κουλτούρα και η συνεργασία τους με το εμπορικό σήμα Jordan (του Michael Jordan), η οποία συνδέεται με το μπάσκετ».

«Αναζητούμε τους κατάλληλους συνεργάτες για το έργο μας και η PSG προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στο μάρκετινγκ, την προώθηση και την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας μάρκας»