Έντονο ενδιαφέρον των Τζαζ για τον Ριβς

Οι Γιούτα Τζαζ αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση του Όστιν Ριβς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Όστιν Ριβς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς. Τόσο ο ίδιος όσο και οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συνεχιστεί η συνεργασία τους, ωστόσο αρκετές ομάδες έχουν τον 27χρονο στη λίστα τους.

Το καλοκαίρι όλα δείχνουν πως ο Ριβς θα γίνει free agent και αρκετές ομάδες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο'Κόνορ, οι Γιούτα Τζαζ έχουν «κυκλώσει» το όνομά του και είναι αρκετά πιθανό να του προσφέρουν max συμβόλαιο.

Ο Ριβς έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και για τη σεζόν 2026-27 έχει player-option (53.827,872 δολάρια), την οποία και αναμένεται να μην ενεργοποιήσει.