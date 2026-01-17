Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Έφες, έχασε και από την Έροκσπορ

Η Έφες γνώρισε την ήττα από την Έροκσπορ (90-79) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και έπεσε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Αυτή ήταν η πέμπτη της ήττα στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Η Αναντολού Έφες αντιμετώπισε την Έροκσπορ για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος και γνώρισε μία ακόμη ήττα με 90-79. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν απούσα για τρία δεκάλεπτα, η Έροκσπορ προηγήθηκε μέχρι και με 24 πόντους διαφορά (70-46), κάνοντας περίπατο. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση στην τέταρτη περίοδο όμως δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι από αυτό το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστές για την Έροκσπορ ήταν οι Τζόρνταν Κρόφορντ (24π. 8ασ.) και Τζέρεμι Σίμονς (16π. 5ρ), ενώ για την Έφες ξεχώρισαν οι Ερκάν Οσμάνι (15π. 4ασ) και Σέιμπεν Λι (16π. 3ασ).

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και από νωρίς πήρε διψήφια διαφορά me 22-12, από την πρώτη περίοδο. Στην δεύτερη, η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο (39-23) και η Έροκσπορ έστειλε μήνυμα στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο ότι δεν θα είχε εύκολο.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα το τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν την διαφορά στο +24 και το 70-46, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, απέναντι σε μια Έφες που απλώς υπήρχε στο γήπεδο. Στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι έκαναν την αντεπίθεσή τους, με τον Σέιμπεν Λι σε καλό βράδυ με 16 πόντους, μείωσε σε 84-77 αλλά δεν κατάφερε να «κλέψει» το παιχνίδι καθώς ο Πάνγκος με προσωπικούς πόντους, τελείωσε το ματς.

Tα δεκάλεπτα: 22-12, 45-30, 70-49, 90-79