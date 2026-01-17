Άρης Betsson: Τι είπε ο Μίλιτσιτς για τα τρία «κοψίματα» και την πιθανότητα ενίσχυσης

Ικανοποιημένος με τη νίκη-πρόκριση του Άρη Betsson κόντρα στο Περιστέρι εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος αναφέρθηκε και στο «κόψιμο» των Φορμπς, Ινοκ, Γκιουζέλη αλλά και στην πιθανότητα ενίσχυσης της ομάδας.

Στο πρώτο του σχόλιο ο προπονητής των κιτρινόμαυρων ανέφερε:

«Περιμέναμε ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι, το Περιστέρι είναι μια καλή ομάδα. Επιστρέψαμε με σωστή νοοτροπία και ενέργεια και καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι, ο στόχος μας ήταν να προκριθούμε στους 8 του Κυπέλλου και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Είδα μια μικρή βελτίωση στο πλάνο του να γίνουμε καλύτεροι. Μετά την ήττα από τη Χάποελ με 19 πόντους δεν πανικοβληθήκαμε, ούτε τώρα όμως θα πανηγυρίσουμε με τη νίκη των 18 πόντων. Θέλουμε να έχουμε ένα μέτρο, είμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης».

Για το επιθετικό μπλακ-άουτ για 5-6 λεπτά: «Πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό. Ο Κώστας μαθαίνει τη φιλοσοφία μας. Δεν ήμουν χαρούμενος με την άμυνά μας και την πεντάδα μας στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπου ο αντίπαλος σούταρε πολλά ελευθερα τρίποντα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Σε τέτοιο ρυθμό μπορεί να έχεις σκαμπανεβάσματα. Είναι λογικό, συμβαίνουν και στην Ευρωλίγκα. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Πρέπει να επιστρέφουμε στην άμυνα όταν χάνουμε τις επιθέσεις».

Για το «κόψιμο» των τριών παικτών (Φορμπς, Ινοκ, Γκιουζέλης): «Για να σταματήσω όλες τις φήμες, έχει να κάνει καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι και με αυτόν τον γνώμονα πάρθηκε η απόφαση. Νιώθουμε ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Αυτή είναι η απόφασή μου δε θέλω να το σχολιάσω παραπάνω». Οι παίκτες όμως ανήκουν εδώ και τους παρέχουμε τα πάντα».

Για το θέμα της βελτίωσης: «Στο προηγούμενο ματς παίζαμε με τη Χάποελ, από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Εκτός από τα ριμπάουντ, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Σήμερα, παίζαμε με το Περιστέρι, δεν ήταν ένας αντίπαλος του επιπέδου της Χάποελ. Εμείς βελτιωνόμαστε βήμα-βήμα».

Για το Κύπελλο: «Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που προκριθήκαμε. Αν αναλογιστούμε που ήταν η ομάδα τα περασμένα χρόνια, έχουμε πρόοδο και αγωνιστικά και διοικητικά. Δίνουμε μάχη για να προκριθούμε στο Eurocup. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Σίγουρα αυτή η χρονιά είναι μεταβατική, αλλά η ομάδα έχει σημάδια βελτίωσης και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

Για τα χαρακτηριστικά του νέου παίκτη που αναζητάει η ομάδα: «Από που προκύπτει αυτή η πληροφορία; Είμαστε συνέχεια με τα μάτια ανοικτά. Θα δούμε τι θα γίνει. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και δεν κοιτάμε 100% στο να αποκτήσουμε κάποιον παίκτη».

Για το ότι σκόραρε στο τέλος ο Καζαμίας: «Ηταν μια ωραία στιγμή. Υπάρχουν ο Λέφας και ο Χατζηλάμπρου. Πρέπει να κάνουν προσπάθεια στην προπόνηση. Δεν είμαι 100% σίγουρος για την συμμετοχή τους στο παιχνίδι ακόμη κι αν έχουμε αυτή την διαφορά στο παιχνίδι».