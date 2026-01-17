Euroleague: Ο... διπλός Νιανγκ MVP της 22ης αγωνιστικής

Ο Σαλιού Νιανγκ αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής στην Euroleague, μετά την κυριαρχική του εμφάνιση κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Ο Σαλιού Νιάνγκ οδήγησε τη Βίρτους Μπολόνια σε ένα σπουδαίομ διπλό στην έδρα της Ντουμπάι BC και αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague, χάρη σε μια κυριαρχική εμφάνιση.

O 21χρονος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (6/9 δίποντα, 5/7 βολές), 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 6 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας PIR 36, ενώ με τα 17 ριμπάουντ ισοφάρισε το ρεκόρ του συλλόγου που κρατούσε ο Ράσαρντ Γκρίφιθ από το 2001.