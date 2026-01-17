Εύκολα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθλητικό - Νίκη «ανάσα» για τον ΠΑΟΚ

Την τρίτη του διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα εξασφάλισε ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθλητικού με 76-67 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 10-2, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη ο Παναθλητικός έπεσε στο 5-7 και στην 6η θέση. Για τις νικήτριες οι Κριβάσεβιτς είχε 16 πόντους και 14 η Χριστινάκη, ενώ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης η Τζέιντ Λόβιλ που έκανε το ντεμπούτο της είχε 18 πόντους.

Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 88-80 του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι φιλοξενούμενες ήταν καλύτερες στο πρώτο ημίχρονο έχοντας διαφορά 9 πόντων στο 20’, αλλά στη συνέχεια η ομάδας της Θεσσαλονίκης έχοντας και δύο νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της (Αγγελική Βιντσιλαίου και Λορέν Μανίς) ανέτρεψε το σκηνικό φτάνοντας στη νίκη με 88-80. Στο 4-9 ο ΠΑΟΚ που πήρε βαθμολογική ανάσα, στο 6-7 ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Ζαχαρής-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 18-22,38-47, 58-60, 88-80

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 21(1), Γιαννούδη, Βιντσιλαίου 8, Ράτζα 3(1), Μεϊμπρέι 23(3), Παπαϊωάννου, Μανίς 12(1), Ζορμπαλά, Μπαντού 19(4).

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 22(2), Μούγιοβιτς 10, Κάραλη, Σαρηγιαννίδου 10(2), Μαρίνη 19(5), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 5, Σίγκλετον 14.

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Διαιτητές: Ρίζος-Παπαγεωργίου Δ.-Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 23-19, 38-32, 62-49, 76-67

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5(1), Γιακούμπκοβα 2, Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 2, Καρλάφτη 11(3), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα, Μπενέκη 2, Χριστινάκη 14, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 9, Ντάλα 2.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 5, Μάντζου, Βίγκα, Αυτζή 13(1), Παντώτη 3(1), Βασιλείου 1, Κάρτερ 15, Γκέλντοφ 12, Σύρπα, Λόβιλ 18(2).