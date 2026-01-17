Η Ρεάλ τίμησε τον Ταβάρες για το ιστορικό του ρεκόρ πριν το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Έντι Ταβάρες έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ όλων των εποχών στην Euroleague και η Ρεάλ Μαδρίτης τον τίμησε πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague και πήρε μία πολύ εύκολη νίκη με 80-61. Έτσι, έκανε το 2/2 απέναντι στους «Μπλαουγκράνα» στη διοργάνωση, αφού στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει με 101-92.

Πριν το τζάμπολ στο El Clasico, όμως, η «Βασίλισσα» τίμησε τον Έντι Ταβάρες. Ο έμπειρος σέντερ στο παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα ριμπάουντ στην ιστορία της Euroleague (2016). Έτσι, πριν ξεκινήσει ο ισπανικός «εμφύλιος», ο Φελίπε Ρέγιες έδωσε μία φανέλα στον Ταβάρες με το όνομά του και τον αριθμό των ριμπάουντ για αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

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