Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν στη Θεσσαλονίκη - Τα δεδομένα για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Aktor με τον ΠΑΟΚ (19/1, 16:00). Ποιο είναι το status του Αμερικανού γκαρντ ενόψει της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague.

Ο MVP της περσινής Euroleague ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες από μία κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έμεινε εκτός στο παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχο. Μάλιστα, όπως ανέφερε η "Magic Euroleague", η συμμετοχή του στην προσεχή διπλή αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θεωρείται αμφίβολη.

Σε πρώτη φάση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν είχε μεγάλη βελτίωση στο μικρό οίδημα που τον ταλαιπωρεί στην ποδοκνημική. Ο Ναν νιώθει πόνους και δεν θα ταξιδέψει με την «πράσινη» αποστολή για τη Θεσσαλονίκη, ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, μένοντας στην Αθήνα για να συνεχίσει τις θεραπείες.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η συμμετοχή του στο ματς με τη Μπασκόνια στο "Telekom Center" (20/1) μοιάζει δύσκολη, με τους «πράσινους» να διατηρούν περισσότερες ελπίδες για πιθανή επιστροφή του καλύτερου παίκτη της Ευρώπης στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ (22/1).