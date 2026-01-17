Οι Κλίπερς άλωσαν το Τορόντο στην παράταση

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς επικρατώντας στην παράταση με 121-117.

Οι Καναδοί ουσιαστικά έχασαν ένα παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους, αφού για τρία δωδεκάλεπτα είχαν σταθερά το προβάδισμα, όμως στην τέταρτη περίοδο έχυσαν την καρδάρα με το γάλα.

Οι Κλίπερς έκαναν επί μέρος 20-31 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν (109-109), στέλνοντας το ματς στην παράταση, όπου είχαν την ψυχολογία υπέρ τους.

Οι «Κλιπς» στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, βρήκαν και πάλι καλύτερες επιθετικές λύσεις και ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους, για να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Κλίπερς, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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