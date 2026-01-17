Οι Πέισερς πήραν το ντέρμπι των ουραγών κόντρα στους Πέλικανς

Oι δύο ομάδες με το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ κοντραρίστηκαν στην Ιντιανάπολις, με τους Πέισερς να επικρατούν των Πέλικανς με 127-119.

Οι Πέισερς χρειάστηκε να τα δώσουν όλα σε δύο δωδεκάλεπτα για να φτάσουν στη νίκη, με τους Πέλικανς να προβάλουν σθεναρή αντίσταση αλλά να ξεμένουν από δυνάμεις στην τελική ευθεία του ματς.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πέισερς έχουν πλέον ρεκόρ 10-32 και έριξαν στην τελευταία θέση της γενικής κατάταξης του Πέλικανς που έχουν ρεκόρ 10-34, σε μια απογοητευτική σεζόν για τις δύο ομάδες.

Ο Τζέι Χαφ με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε από την πλευρά των νικητών, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να το... παλεύει για τους Πέλικανς έχοντας 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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