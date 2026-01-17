Οι Καβαλίερς απέδρασαν από την Φιλαδέλφεια με κάρφωμα του Μόμπλεϊ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 115-117.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα συγκλονιστικό ντέρμπι, που κρίθηκε στο φινάλε, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να σημειώνει το νικητήριο καλάθι για τους Καβαλίερς με κάρφωμα στα 5'' πριν την λήξη του αγώνα.

Το ματς ήταν αμφίρροπο από το ξεκίνημά του με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο στην ισοπαλία (31-31), όμως οι Σίξερς με επί μέρους 31-24 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (62-55).

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα των 7 πόντων και στην λήξη της τρίτης περιόδου (91-84), όμως σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση των Καβαλίερς, που έκαναν επί μέρους 24-33 για να φτάσουν στην ανατροπή και τη νίκη.

Ο Tζέιλον Τάισον με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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