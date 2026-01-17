Επικός Γιασικεβίτσιους για την χαμένη βολή του Ντε Κολό: «Μπορεί να τον πιάσω σε ποσοστό ευστοχίας»

Ο προπονητής της Φενέρ, μετά τη νίκη επί της Βαλένθια (82-79), αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Νάντο Ντε Κολό στην ομάδα του, ενώ πέταξε και επική ατάκα για την χαμένη βολή που είχε ο 38χρονος γκαρντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Είναι ένας παίκτης, όπως ήταν πέρυσι ο ΜακΚόλουμ, που ξέρει τι να κάνει με την μπάλα. Αυτοί οι παίκτες, ακόμα κι όταν κάνουν λάθη, κάνουν λογικά λάθη. Υποθέτω πως η δουλειά μου είναι να τον κρατήσω φρέσκο τον Νάντο.

Ο Νάντο θα είναι στο παρκέ αρκετά στις κρίσιμες στιγμές των αγώνων, γιατί καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και πώς να ακολουθήσει τις ιδέες της ομάδας. Καλό είναι που έχασε βολές απόψε. Γιατί έτσι ίσως μπορέσω να τον πιάσω σε ποσοστό ευστοχίας».