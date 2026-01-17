Αισιοδοξία στους Μπακς για μια μεγάλη κίνηση που θα ικανοποιήσει τον Γιάννη

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν βγει επιθετικά στην αγορά, τρεις εβδομάδες πριν την trade deadline του NBA, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Τα «Ελάφια» διανύουν μια απογοητευτική σεζόν, αφού έχουν ρεκόρ 17-24 και βρίσκονται στην 11η θέση μένοντας -για την ώρα- εκτός και από το play in tournament που θα δώσει τα τελευταία εισιτήρια για τα playoffs.

Οι ιθύνοντες των Μπακς, θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και να προσθέσουν δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τους παίκτες που θα μεταμορφώσουν τα «Ελάφια» και κινούνται επιθετικά για μια μεγάλη κίνηση.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον ρεπόρτερ του ESPN, Τζαμάλ Κόλιερ, οι άνθρωποι στον οργανισμό των Μπακς είναι σίγουροι ότι έρχεται μια μεγάλη κίνηση που θα κρατήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χαρούμενο.

People in the Bucks organization are confident a big move is coming to keep Giannis happy



"We always manage to pull something off," a team source told ESPN 👀



(Via @JamalCollier ) pic.twitter.com/cs2gZ643xr — NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2026

«Πάντα καταφέρνουμε να πετύχουμε κάτι», δήλωσε μια πηγή της ομάδας στο ESPN με τα σενάρια γύρω από παίκτες που είναι... διαθέσιμοι για ανταλλαγή από τις ομάδες του να έχουν φουντώσει.

Ήδη το όνομα του Τζα Μοράντ έχει συνδεθεί έντονα με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τα «Ελάφια» να εξετάζουν ζεστά και τις περιπτώσεις του Άντριου Ουίγκινς και Ζακ Λαβίν, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους.