Σκαριόλο: «Είχαμε τον έλεγχο του "κλάσικο" μέσα από την άμυνά μας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στα «κλειδιά» της Ρεάλ Μαδρίτης στην άνετη επικράτηση επί της Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια επιβλητική νίκη στο «κλάσικο» της Euroleague, «δίπλωσε» τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στη Μπαρτσελόνα στη regular season και ο κόουτς Σκαριόλο στάθηκε στην αμυντική προσπάθεια της ομάδας του, λέγοντας: «Το μπάσκετ είναι ξεκάθαρα 50% επίθεση και 50% άμυνα και αυτό φάνηκε απόλυτα στο ματς. Παίξαμε σε υψηλό επίπεδο αμυντικά και ελέγξαμε τα ριμπάουντ, στοιχείο-κλειδί σε τέτοιες αναμετρήσεις».

Στη συνέχεια, είπε για τον περιορισμό των πρώτων επιλογών των Καταλανών: «Κάναμε πολύ καλή δουλειά απέναντι στους βασικούς σκόρερ και τις κύριες επιθετικές τους επιλογές. Η συνεισφορά ήταν ομαδική, κάτι που μας επέτρεψε να τρέξουμε το παιχνίδι μας μετά τα ριμπάουντ και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, κυρίως μέσα από την άμυνά μας».

Επιπλέον, ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για την αγωνιστική κατάσταση και τον ρόλο του Ουσμάν Γκαρούμπα και απάντησε: «Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση για την επιλογή ανάμεσα σε εκείνον και τον Μπρούνο Φερνάντο, έχει προσαρμοστεί στον ρόλο του δεύτερου σέντερ με υψηλή αποτελεσματικότητα. Μας δίνει έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, κυρίως στην άμυνα. Μπορεί να προσφέρει και επιθετικά – έκανε πολύ καλό παιχνίδι στην επίθεση – όμως αμυντικά μας δίνει εναλλακτικές, ειδικά στις άμυνες στο pick-and-roll, σε σύγκριση με τον Έντι Ταβάρες».