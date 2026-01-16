Το πανόραμα της Euroleague: Σε απόσταση μιας νίκης από την τετράδα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας με την «μάχη» της τετράδας και της εισόδου στα playoff να φουντώνει για τα καλά.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στην 8η και 7η θέση αντίστοιχα, όμως απέχουν μια νίκη μακριά από τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Τετάρτη 14/1

Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/1

Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97

Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί-Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 80-61

Η Κατάταξη της Euroleague

* Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6 Μονακό 15-7 Βαλένθια 14-8 * Φενέρμπαχτσε 14-7 Ρεάλ Μαδρίτης 14-8 Μπαρτσελόνα 14-8 * Ολυμπιακός 13-8 Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10 Ερυθρός Αστέρας 12-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-11 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Ντουμπάι 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 * Παρί 7-14 Αναντολού Εφές 6-16 Βιλερμπάν 6-16 Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η 23η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε