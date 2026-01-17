Γιασικεβίτσιους: «Να κατακτήσουμε περισσότερα τρόπαια με τη Φενέρμπαχτσε»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέλυσε τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Βαλένθια και όταν ρωτήθηκε για το νέο του συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα υπογράμμισε πως στόχος του είναι να κερδίσει περισσότερα τρόπαια με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «Σάρας» μετά την πολύτιμη νίκη απέναντι στους Ισπανούς:

Για την εικόνα της ομάδας και τα... διδάγματα του αγώνα: «Κάναμε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μας στη σεζόν στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε με μεγάλη πειθαρχία. Ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο μέρος. Είναι ένα ματς από το οποίο πρέπει να πάρουμε μαθήματα για το τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο δεύτερο».

Για τον Νάντο ντε Κολό: «Περιμένουμε από τον Ντε Κολό να συνεχίσει να προσφέρει. Είναι ένας ξεχωριστός παίκτης και είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω».

Για το νέο του συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και τους στόχους του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κάθε μέρα έρχομαι στο γραφείο και προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος που μπορώ. Δεν έχω θέμα με τρόπαια, νίκες και τέτοια πράγματα… Έχω ένα άλλο θέμα, είμαι υπερβολικά ανταγωνιστικός και χρειάζεται να είμαι πιο ήρεμος. Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος και αυτό είναι πρόβλημα και στη ζωή μου γενικότερα. Πιστεύω ότι το ξέρετε πως αυτή είναι μία από τις αδυναμίες μου. Θα συνεχίσω έτσι, τίποτα δεν θα αλλάξει. Κάνω τη δουλειά μου, όσα έχουμε πετύχει ανήκουν ήδη στο μουσείο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, να κατακτήσουμε περισσότερα τρόπαια».