Μαρτίνεθ: «Η Φενέρμπαχτσε έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης - Μας δυσκόλεψε πολύ»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σχολίασε την προσπάθεια της Βαλένθια στην Πόλη και την άμυνα της Φενέρμπαχτσε, που οδήγησε στην ήττα της ομάδας του.

Η ισπανική ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης και ο κόουτς Μαρτίνεθ ανέφερε για την αναμέτρηση: «Δεν τα παρατήσαμε ποτέ στα 40 λεπτά. Με την άμυνα αλλαγών που έπαιξαν δεν βρήκαμε εύκολες καταστάσεις για σκορ, αλλά παλέψαμε για 40 λεπτά και οι παίκτες είχαν τη νοοτροπία να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Από αυτή την πλευρά πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι», ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Στην επίθεση ήμασταν λίγο εκτός ρυθμού, ειδικά στο παιχνίδι πέντε εναντίον πέντε, γιατί η άμυνά τους μας υποχρέωσε να πάρουμε πιεσμένα σουτ».

Επιπλέον, τόνισε για την αμυντική τακτική του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Η άμυνά τους μας δυσκόλεψε πολύ. Μας ήταν δύσκολο να ελέγξουμε τις καταστάσεις στο ένας εναντίον ενός, γιατί έχουν παίκτες πολύ κάθετους και είναι δύσκολο για εμάς να τους περιορίσουμε. Έχουν εξαιρετική άμυνα, την καλύτερη της διοργάνωσης και μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αμύνονται πολύ έξυπνα. Πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και την αξία της Φενέρμπαχτσε».