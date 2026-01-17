Σάντος: «Ό,τι καλύτερο μπορούμε για να νικήσουμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Ο Μάρσιο Σάντος μίλησε για τις επικείμενες «μάχες» της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό (20/1) και τον Παναθηναϊκό (22/1) και τόνισε πως οι Ισραηλινοί θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, για να «γράψουν» δυο σπουδαίες νίκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βραζιλιάνος σέντερ:

Για την προσαρμογή του στην ομάδα του Όντεντ Κάτας και τη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις: «Νιώθω καλά. Ήρθα για να παίξω άμυνα και να τρέξω το γήπεδο, να δώσω πραγματικά τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε τομέα όπου μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ακόμα μαθαίνω το σύστημα, μπορώ να κάνω καλύτερα πράγματα. Αυτή η νίκη είναι σημαντική για την αυτοπεποίθηση, για τη ροή του παιχνιδιού και για την ομάδα. Μας λείπει ο Λόνι Ουόκερ, είναι σημαντικό κομμάτι μας. Αρχίζουμε να αισθανόμαστε καλύτερα, παρότι αρκετοί παίκτες είναι τραυματίες, μπορούμε ακόμη να παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ».

Για τα ψηλά σχήματα των Ισραηλινών: «Όταν παίζουμε με ψηλά σχήματα, μας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα μεγέθους. Όλοι οι παίκτες μας μπορούν να σουτάρουν από την περιφέρεια, να επιτεθούν στο καλάθι, να κάνουν τα πάντα ουσιαστικά. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει μόνο θετική επίδραση στους παίκτες της ρακέτας, αλλά επιτρέπει και στους γκαρντ να παίζουν με περισσότερη ελευθερία».

Για τα παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες: «Ξέρουμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε δύο σπουδαίες ομάδες. Θα πάμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έχουμε ένα εκτός έδρας και ένα εντός έδρας ματς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, όχι μόνο το ένα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».