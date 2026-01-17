Βάγκνερ: «Εξαιρετικά ενδιαφέρον project το NBA Europe»

Ο Φρανζ Βάγκνερ μίλησε για την προοπτική του NBA Europe και τον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη, που ενδέχεται να αλλάξει.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του αγώνα των Μάτζικ στο Βερολίνο ο Γερμανός φόργουορντ δήλωσε, σύμφωνα με όσα κατέγραψε το "Eurohoops":

«Εξεπλάγην όταν άκουσα πρώτη φορά για το project, αλλά ταυτόχρονα το βρήκα και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Νομίζω πως η πρόκληση θα είναι να διατηρηθεί – και να προστατευτεί – η σπουδαία κουλτούρα και η παράδοση που έχουμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το επίπεδο των παικτών είναι σίγουρα εκεί. Όπως είπα, η ομαδική κουλτούρα και η κουλτούρα των φιλάθλων που υπάρχει στην Ευρώπη είναι φοβερή. Άρα η πρόκληση είναι να κρατηθεί αυτό το στοιχείο και, ταυτόχρονα, να γίνει ίσως καλύτερη δουλειά στο κομμάτι της εμπορικής αξιοποίησης του αθλήματος, δημιουργώντας πηγές εσόδων που θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχουν και είναι εφικτές. Δεν είναι πάντα θέμα χρημάτων, αλλά θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι να βλέπουν το άθλημα που όλοι αγαπάμε – κι αυτό βοηθά την ανάπτυξή του. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι σημαντικό και ότι το NBA μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι».