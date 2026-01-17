Κερασοβίτης: «Πήγαινα μικρός να σκουπίσω το παρκέ και… κατέληξα προπονητής της Δάφνης»

Ο προπονητής του Α.Ο. Δάφνης, Γιώργος Κερασοβίτης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τους Μαχητές Πειραματικό Πεύκων (17/01): «Περνώντας το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και οι δύο ομάδες κυνηγάνε να αποφύγουν τα play out. Οι Μαχητές έχουν δείξει φοβερό πρόσωπο που ίσως και πολλοί να μην το περίμεναν, εμείς όμως που είμαστε στο μπάσκετ αρκετό καιρό περιμέναμε την εξέλιξη τους. Είναι ένα ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στο ποια ομάδα το θέλει περισσότερο».

Για την πορεία της Δάφνης έως τώρα: «Γενικά τα τελευταία χρόνια γίνεται μία σπουδαία δουλειά. Η Δάφνη έχει μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από την τελευταία κατηγορία, με προσωπική προσπάθεια του κ. Τζιβελέκα έχει επιστρέψει στην Elite League. Παρά την εμπειρία της ομάδας, δεν ξέραμε πώς έχουν τα πράγματα, προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματα μας. Ξεκινήσαμε άσχημα, κάναμε αλλαγές και με καθημερινή δουλειά βελτιωνόμαστε».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας: «Εμείς προσπαθήσαμε και φτιάξαμε το “παζλ” της ομάδας στα μέσα του Νοεμβρίου και φάνηκε με τα αποτελέσματα. Είπαμε ότι είμαστε καλά και δεν θέλαμε να κάνουμε αλλαγές. Κοιτάξαμε όμως ακόμα έναν γκαρντ αλλά θέλαμε μία καλή λύση. Ο Έξαρχος είναι παιδί της ομάδας και των αποδυτηρίων. Επιλέχθηκε και για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Για αυτό κάναμε και μία προσθήκη, αλλιώς δεν θα κάναμε. Ο Κάρτραϊτ έχει βοηθήσει στην τακτική και στην ενέργεια».

Για τον ανταγωνισμό της Elite League: «Είναι δύσκολο πρωτάθλημα, στην αρχή έδειχναν κάτι οι ομάδες. Βλέποντας τη νίκη του Λαυρίου επί του Βίκου και τη νίκη του Αιγάλεω στα Γιάννινα, μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Έπαιξε ρόλο και η μεταγραφική περίοδος με τις αλλαγές των ρόστερ. Η Δόξα Λευκάδας, ο Βίκος Ιωαννίνων και ο Πρωτέας Βούλας έχουν δείξει ότι έχουν ένα πλεονέκτημα για την άνοδο. Όσον αφορά τον υποβιβασμό είναι νωρίς, έχουμε ακόμα έναν γύρο μπροστά μας. Εύχομαι όλες οι ομάδες να έχουν υγεία».

Για τον Γιάννη Τζιβελέκα και τις εμφανίσεις του: «Γενικά είναι πολύ καλό οι ομάδες να έχουν δημιουργούς. Είμαι τυχερός που τον έχω στην ομάδα και να μπει σε αυτό το “καλούπι”. Έχει μάθει να είναι σκόρερ και τώρα βάζει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Μέσα από την καλή συμπεριφορά και την προπόνηση του κάθε παίκτη βγαίνει αυτή η εικόνα. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς».

Για το τι θέση καταλαμβάνει o A.O. Δάφνης στην καρδιά του: «Όποιος είναι χρόνια στον χώρο ξέρει. Ξεκίνησα από 10 χρονών στις ακαδημίες όταν η ομάδα μεσουρανούσε στην Α1 με προσωπικότητες όπως ο Μπακ Τζόνσον. Πηγαίναμε για να σκουπίσουμε το παρκέ κι έχουμε φτάσει να είμαστε προπονητές. Η Δάφνη είναι ένα τεράστιο κομμάτι για μένα».

Για το πώς βιώνει την τωρινή σεζόν: «Κάποια στιγμή έπαιξα με έναν αντίπαλο προπονητή και μου είπε ότι ήθελα να πέσω στα δύσκολα κατευθείαν και γελάσαμε. Ήμουν και σαν παίκτης έτσι, το βλέπω και σαν τεράστια ευκαιρία για μένα. Ό,τι κάνω το κάνω χωρίς άγχος. Ο κ. Τζιβελέκας με στηρίζει απόλυτα, είναι η ομάδα μου. Άρα, χωρίς άγχος δουλεύω για το καλύτερο της ομάδας, κάποιες φορές δουλεύει. Τον Μάιο αποσύρθηκα από τα παρκέ, εκείνη την ώρα μου έλειπε πάρα πολύ. Τον Ιούνιο ανακοινώθηκα ως νέος Genaral Manager. Τώρα είναι σαν να έχουν περάσει 10 χρόνια».