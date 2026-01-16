Lakers' Corner: Νέα αμυντική εμφάνιση-ντροπή και η... μηδενική συνεισφορά από τον πάγκο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Σάρλοτ Χόρνετς (135-117), με τους παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ να... ξεχνούν πως πρέπει να αμυνθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ όσοι ήρθαν από τον πάγκο δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στο σκοράρισμα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν κατάφεραν να χτίσουν ένα σερί, καθώς μετά τη νίκη κόντρα στους Ατλάντα Χοκς (141-116), γνώρισαν την ήττα με 135-117 από τους Σάρλοτ Χόρνετς. Πλέον, οι «Λιμνάνθρωποι» είναι πέμπτοι στη δύση με ρεκόρ 24-15.

Για ακόμη μία φορά η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην ομάδα. Την ίδια ώρα, όσοι ήρθαν από τον πάγκο δεν κατάφεραν να συνεισφέρουν και μένει να φανεί τι αλλαγές θα γίνουν μέχρι το trade deadline.

Το πρόβλημα στην άμυνα

Οι Λέικερς έχουν 117,1 defensive rating και είναι η έκτη χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Όλες οι πεντάδες που έχει χρησιμοποιήσει ο Ρέντικ αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άμυνα και φαίνεται πως η λύση δεν βρίσκεται μέσα στην ομάδα. Δεν υπάρχει ταχύτητα, αθλητικότητα και μέγεθος.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να κινηθούν στην αγορά και να αποκτήσουν έναν παίκτη που μπορεί να κάνει την διαφορά (αναμένεται να το κάνουν) και την ίδια ώρα πρέπει όλοι να αποφασίσουν να παίξουν άμυνα. Βέβαια, ακόμα και όταν το κάνουν, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα.

Πριν το trade deadline οι Λέικερς θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ τους και να έχουν προσθέσει έναν πολύ καλό αμυντικό δίπλα στους Ντόντσιτς, Λεμπρόν και Ριβς. Μένει να φανεί ποιος θα είναι αυτός και ποιοι θα αποχωρήσουν για να ολοκληρωθεί το deal.

Η μηδενική συνεισφορά από τον πάγκο

Οι Λέικερς είδαν την βασική τους πεντάδα να πετυχαίνει τους 108 από τους 117 πόντους. Ο πάγκος προσέφερε μόλις 9 πόντους από δύο παίκτες (3 ο Χατσιμούρα και 6 ο Βαντερμπίλτ). Οι Λέικερς ουσιαστικά αγωνίστηκαν με 5 παίκτες, καθώς δεν πήραν τίποτα από τους αναπληρωματικούς και έγινε ξεκάθαρο (για ακόμη μια φορά) πως η θητεία μερικών με τα χρυσά και μωβ πρέπει να ολοκληρωθεί.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 29 πόντοι (10/19 σουτ, 3/6 τρίποντα, 6/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 18 πόντοι (5/10 σουτ, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 2 κλεψίματα σε 37 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 12 πόντοι (6/10 σουτ), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 10 πόντοι (3/9 σουτ, 1/5 τρίποντα, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 39 πόντοι (15/26 σουτ, 6/11 τρίποντα, 3/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, και 1 λάθος σε 36 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: 3 πόντοι (1/4 σουτ, 1/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και 1 μπλοκ σε 18 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 6 πόντοι (3/4 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 5 ριμπάουντ σε 15 λεπτά.

Ντριου Τίμι: Μηδενική στατιστική σε 2 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: Μηδενική στατιστική σε 2 λεπτά (0/1 σουτ).

Γκέιμπ Βίνσεντ: 0 πόντοι (0/7 σουτ, 0/5 τρίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 15 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: Μηδενική στατιστική σε 2 λεπτά (0/1 τρίποντο).

Κόμπε Μπούφκιν: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/1 τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 17 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: Μηδενική στατιστική σε 2 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Συνολικά: 117 πόντοι (43/93 σουτ, 14/38 τρίποντα, 17/23 βολές), 35 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 9 λάθη, 8 κλεψίματα και 4 μπλοκ.

Πλέον, για το σύνολο του Ρέντικ ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (18/1, 05:00) και μετά το ματς με τους Τορόντο Ράπτορς (19/1, 04:30).