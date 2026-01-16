Ηρακλής: Εσπευσμένα στις ΗΠΑ ο Γουέρ

Ειδική άδεια προκειμένου να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του εξασφάλισε από τον Ηρακλή ο Λανς Γουέρ, ο οποίος θα χάσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την KB Peja.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ:

«Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο Lance Ware αναχώρησε για τις ΗΠΑ, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του, που “έφυγε” από τη ζωή. Αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (21/01), συνεπώς θα απουσιάσει από το εντός παιχνίδι της Τρίτης (20/01, 18:00) με την KB Peja, στο πλαίσιο της ENBL».

Παράλληλα, ο Γηραιός έστειλε τα συλλυπητήρια του προς τον Αμερικανό:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον Lance Ware και τους οικείους του για την απώλεια της γιαγιάς του».