Μπάτλερ: «Οι συμπαίκτες μου πιστεύουν σε μένα και αυτό σημαίνει πολλά»

Ο Τζάρετν Μπάτλερ σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό του Ερυθρού στο Μιλάνο τόνισε πως οι συμπαίκτες του πιστεύουν στον ίδιο κάτι που σημαίνει πολλά για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν έρχεται η ώρα μου, κάνω αυτό που κάνω καλύτερα, προσπαθώ να είμαι αυτός που είμαι στο παρκέ κατά τα άλλα. Οι συμπαίκτες μου πιστεύουν σε μένα και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Η εξαιρετική αυτοπεποίθηση ολόκληρης της ομάδας είναι πολύ σημαντική»

Για την αντίδραση που έβγαλαν και την ανατροπή: «Το μπάσκετ είναι σαν τη ζωή... Μερικές φορές είσαι κάτω και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου, να παλεύεις. Δεν πρέπει να κοιτάς πάντα τον πίνακα σκορ, αλλά να παίζεις όσο περισσότερο μπορείς, μέχρι το τέλος. Κάναμε καλή δουλειά και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη για την ομάδα. «Πιστεύουμε στον εαυτό μας και σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε στα χαρτιά, πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Μια εξαιρετικά σημαντική νίκη, αλλά πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας».