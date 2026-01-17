Παπαδόπουλος: «Αν κάποιο παιδί θέλει να πραγματοποιήσει αυτό που αγαπά, πρέπει να κάνει θυσίες»

Ο Τεχνικός Σύμβουλος του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ, Κώστας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ μίλησε για το τουρνουά «Π. Καπαγέρωφ» και τόνισε πως αν κάποιο παιδί θέλει να κάνει αυτό που αγαπά πρέπει να κάνει θυσίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το Τουρνουά «Π. Καπαγέρωφ»: «Συμμετείχαν 63 αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα εκπροσωπώντας όλες τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές. Δυστυχώς δε μπόρεσαν να χωρέσουν όλα τα παιδιά, παίρναμε αναλογικά απ’ όλη την Ελλάδα για να δώσουμε ευκαιρίες σε όλη τη χώρα. Τα παιδιά αυτά θα τα δούμε μέχρι το καλοκαίρι στα κλιμάκια νότου και βορρά. Τα 63 αυτά παιδιά χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, η κάθε ομάδα είχε έναν περιφερειακό μας προπονητή. Έκαναν μία ομαδική προπόνηση και την επόμενη ημέρα άρχισαν οι αγώνες. Κάθε ομάδα έπαιξε τέσσερα παιχνίδια, μία ομάδα που δε συμμετείχε το πρωί, με την επίβλεψη του εργοφυσιολόγου έκανε εργομετρικά, τα οποία τα κρατάμε. Την πρώτη μέρα έγινε σεμινάριο με θέματα διατροφής και ύπνου. Είδα ότι αυτό άρεσε στα παιδιά και το παρακολούθησαν με ενδιαφέρον. Αν κάποιο παιδί πρέπει να προχωρήσει και να κάνει αυτό που αγαπά, πρέπει να γίνει πρώτα αθλητής και να κάνει θυσίες».

Για τις εντυπώσεις του από το τουρνουά: «Αυτά τα παιδιά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, η παρακολούθηση ξεκίνησε από πέρυσι. Είναι σημαντικό για να κερδίζουν παραστάσεις και εικόνες. Κάνουν φιλίες επίσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι κι αυτό κομμάτι του αθλητισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των παικτών που έχουν αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει από εκεί».

Για τις αλλαγές των κανονισμών στα παιχνίδια του τουρνουά: «Χρησιμοποιήσαμε τέσσερις πιλοτικούς κανονισμούς. Έπρεπε στην επίθεση να περάσουν το κέντρο μέσα σε 6 δευτερόλεπτα αντί για 8, τη μπάλα δεν την ακουμπούσε ο διαιτητής όταν έβγαινε έξω, μόνο όταν γίνεται κάποιο φάουλ για παράδειγμα. Επιπλέον, βάλαμε το 1+1 βολές και απαγορευόταν να παρευρεθούν πάνω από 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα στην άμυνα. Το κάναμε αυτό για να βελτιώσουμε το ένστικτο του παίκτη. Σκοπός αυτών των κανονισμών είναι να προάγουν το γρήγορο παιχνίδι και τη γρήγορη λήψη απόφασης».