Ο Σύνδεσμος Προπονητών EuroLeague δίδαξε μπάσκετ στη Βολιβία

Ο Σύνδεσμος Προπονητών EuroLeague βρέθηκε μέχρι τη Βολιβία, με τον Τσους Ματέο να κάνει το ταξίδι, προκειμένου να δώσει το παρών σε μπασκετικό καμπ

Στην Βολίβια βρέθηκε ο Σύνδεσμος Προπονητών της Euroleague, με τον Τσους Ματέο να κάνει το μακρινό ταξίδι προκειμένου να δώσει το παρών και να μοιραστεί τις γνώσεις του.

Ο λογαριασμός του Συνδέσμου έκανε την σχετική ανάρτηση, την οποία αναδημοσίευσε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος έκανε το σχόλιό του.

«Κρατάμε την υπόσχεσή μας να μοιραστούμε τη γνώση και να διδάξουμε μπάσκετ σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Βολιβία», ήταν το μήνυμα του Ιτούδη.