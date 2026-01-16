Ο Σύνδεσμος Προπονητών EuroLeague δίδαξε μπάσκετ στη Βολιβία

Στην Βολίβια βρέθηκε ο Σύνδεσμος Προπονητών της Euroleague, με τον Τσους Ματέο να κάνει το μακρινό ταξίδι προκειμένου να δώσει το παρών και να μοιραστεί τις γνώσεις του.
Ο λογαριασμός του Συνδέσμου έκανε την σχετική ανάρτηση, την οποία αναδημοσίευσε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος έκανε το σχόλιό του.
«Κρατάμε την υπόσχεσή μας να μοιραστούμε τη γνώση και να διδάξουμε μπάσκετ σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Βολιβία», ήταν το μήνυμα του Ιτούδη.
We are keeping our promise to share knowledge and teach basketball to children worldwide. Starting from Bolivia 🇧🇴 https://t.co/rl3NeR6TMM— Itoudis Dimitris (@ItoudisD) January 16, 2026