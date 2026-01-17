Κύπελλο Ανδρών: Ο Άρης Betsson υποδέχεται το Περιστέρι Betsson για τα Play-In

Άρης Betsson και Περιστέρι Betsson θα παλέψουν στα Play-In για μία θέση στο Final-8 του Κυπέλλου.

Η δράση στο Κύπελλο επιστρέφει, με τον Άρη Betsson να φιλοξενεί το Περιστέρι Betsson στο «Αλεξάνδρειο» για τα Play-In. Φυσικά, οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, καθώς ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στo Final-8 της διοργάνωσης. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 16:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports 3.

Το Μαρούσι κατάφερε να κερδίσει την Δόξα Λευκάδας με 76-70 και να πάρει το «εισιτήριο», ενώ τα άλλα δύο ζευγάρια είναι τα Ηρακλής-Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος Betsson-Καρδίτσα.

