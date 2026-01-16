Λάσο: «Τα αποδυτήρια της Μπασκόνια δεν έβγαζαν... υγεία»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του σε ισπανικό μέσο μίλησε για την θητεία του στην Μπασκόνια σημειώνοντας πως τα αποδυτήρια στην Ισπανική ομάδα δεν έβγαζαν... υγεία κατά την διάρκεια της παρουσίας του στους Βάσκους.

Η Μπασκόνια πέρασε εύκολα από την Πόλη βυθίζοντας την Εφές στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με την Τουρκική ομάδα να μετρά πλέον έξι σερί ήττες στην διοργάνωση.

Ο τεχνικός της Εφές, Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του στην ισπανική εκπομπή Correo μίλησε για την παρουσία του στην Ισπανική ομάδα και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ενώ σημείωσε πως έδωσε το καλύτερο του εαυτό στο σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τα αποδυτήρια της Μπασκόνια δεν έβγαζαν υγεία. Υπήρχαν πάρα πολλές κακές συνήθειες ριζωμένες. Είμαι σίγουρος ότι τα έδωσα όλα.»