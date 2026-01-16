Σάκοτα: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Καρδίτσα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (17/1, 18:15) στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα, με γεμάτο ρόστερ. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Η αντίπαλός μας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με Σουμπότιτσα στο BCL και με Παναθηναϊκό.

Τη συγχαίρω για την ιστορική πρόκριση που πέτυχε στην Ευρώπη. Είναι σκληρή ομάδα. Αξίζει το σεβασμό μας η Καρδίτσα, όπως τον αξίζει και ο προπονητής της. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.

Περιμένουμε κάποια στιγμή να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν με οποιαδήποτε συνθήκη».