Facts & Numbers powered by Stoiximan: Ο Βεζένκοφ μπαίνει στην 5άδα δίποντων του Ολυμπιακού

Η Stoiximan GBL συνεχίζεται με τη 15η αγωνιστική που θα διατηρήσει μία εκκρεμότητα, αυτήν του αγώνα του Περιστερίου Betsson με τον Άρη Betsson που αναβλήθηκε.

Το διήμερο θα προσφέρει πέντε ενδιαφέροντα παιχνίδια και μέσα σε αυτά κάποιες ξεχωριστές επιδόσεις, τις οποίες παρουσιάζει το Facts & Numbers powered by Stoiximan με τον Δημήτρη Μαυροειδή…

➡ Ο Σάσα Βεζένκοφ ετοιμάζεται να κάνει μία προσπέραση στον Βασίλη Σπανούλη. Χρειάζεται άλλα πέντε εύστοχα δίποντα για να μπει στην 5άδα της σχετικής λίστας του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL. Έχει 522 και μπροστά του είναι ο V-Span με 526.

➡ Ο Εργκίν Αταμάν είναι από την περασμένη εβδομάδα 2ος σε αγώνες με τον Παναθηναϊκό στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα και έχει μπροστά του ένα νέο επίτευγμα. Με μία νίκη θα φτάσει και με δύο θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ στη 2η θέση αυτής της λίστας, πίσω βέβαια από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

➡ Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε στην προηγούμενη αγωνιστική σε τετραψήφιο αριθμό αμυντικών ριμπάουντ στη Stoiximan GBL και ετοιμάζεται να το κάνει και με τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται δύο για να γίνει ο 3ος μετά τον Ντράγκαν Τάρλατς και τον Γιώργο Πρίντεζη που θα φτάσει τα 1.000 με τους «ερυθρόλευκους».

➡ Κοουτσάροντας τον Πανιώνιο κόντρα στον Προμηθέα, ο Νέναντ Μάρκοβιτς θα γίνει ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες κανονικής περιόδου στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος στον πάγκο των «κυανέρυθρων». Θα φτάσει τους 53 και θα ξεπεράσει τον αείμνηστο Ντούσαν Ίβκοβιτς.