Όλη η δράση σε ΕΡΤ και YouTube

Η δράση στα ελληνικά πρωταθλήματα μπάσκετ συνεχίζεται, με την Elite League και την Α1 Γυναικών να προσφέρουν σημαντικές αναμετρήσεις.

Η ΕΡΤ θα είναι και αυτή την εβδομάδα παρούσα στα γήπεδα, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την εξέλιξη της δράσης και καλύπτοντας τηλεοπτικά αναμετρήσεις και των δύο πρωταθλημάτων

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα θα ξεκινήσει στις 11:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ. Ενώ τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η 17η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται με τον αγώνα ΑΓΕ Χαλκίδας – Κόροιβος, που θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα προβληθεί επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Elite League, της Α1 Γυναικών και της National League 1 θα είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.



Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, διεξάγονται αναμετρήσεις στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του Tουρνουά Ενώσεων και οι αναμετρήσεις θα είναι διαθέσιμες στο HellenicBF.



Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Elite League



17/1 Δάφνη – Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Vikos Φalcons – Πανερυθραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΓΣ Σοφάδων – Δόξα Λευκάδας Βίκος Cola, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Πρωτέας Βούλας – Λαύριο Boderm, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Νεανική Εστία Μεγαρίδος – Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Αιγάλεω – Παπάγου Evertech, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 1



17/1 Αρετσού Καλαμαριάς – Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Ιωνικός Νίκαιας – ΑΜ Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Εθνικός Λιβαδειάς – ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΟΦΗ – ΑΣΑ Αναγέννηση, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Πανελευσινιακός – Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου – ΠΟΚ Έσπερος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Νήαρ Ηστ – Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΚΑΟ Δράμας – ΔΕΚΑ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΓΑΣ Κομοτηνή – Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΓΣ Ελευθερούπολη – ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Παγκράτι – Απόλλων Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Αμύντας – Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Πανσερραϊκός – ΜΓΣ Γέφυρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΧΑΝΘ – Πανόραμα, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια – Χολαργός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 Μίλων – Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



18/1 Ιόνιος – Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 2



18/1 Πορφύρας – Ίκαρος Καλλιθέας, από το MOCHATOTAVROS SPORTY



18/1 Ιπποκράτης – ΑΕ Πικερμίου, από το giafkasport.gr



18/1 Πανναξιακός – Ελευθερία Μοσχάτου, από το sportcyclades.gr



18/1 ΑΟΓ – ΜΠΑΣ Αγίας Βαρβάρας από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



18/1 ΝΕΟΛ Ληξουρίου – ΓΣ Γαργαλιάνων, από το Neoltv.gr

A1 Γυναικών



17/1 Ολυμπιακός – Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



18/1 Αμύντας – Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



18/1 Ιωνία – Αθηναϊκός Qualco, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



18/1 Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Α2 Γυναικών



18/1 Πορφύρας – ΑΣΠ Προμηθέας, από το MOCHATOTAVROS SPORTY



18/1 Ευνίκος – Ιπποκράτης, από το giafkasports.gr



Τουρνουά Μεικτών Ενώσεων



17/1 ΕΚΑΣΚ – ΕΣΚΑΝΑ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



17/1 ΕΚΑΣΚΕΜ/ΕΚΑΣΔΥΜ – ΕΣΚΑΘ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ