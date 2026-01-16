Το πρόγραμμα της Euroleague μέχρι το τέλος (πίνακες)

Ποια ματς απομένουν στις οκτώ πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, τι χρειάζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για το «μαγικό 24»

Η μόνιμη επωδός στα προπονητικά επιτελεία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού όσον αφορά την Euroleague και την πορεία τους είναι «εμείς να είμαστε καλά και δεν φοβόμαστε κανέναν». Ποιος το αμφισβητεί αυτό; Αμφότεροι έχουν δείξει (και) φέτος πως όταν όλα λειτουργούν ρολόι, μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε, να κάνουν κι εντυπωσιακά σερί νικών αν χρειαστεί και να φτάσουν στις θέσεις της πρώτης τετράδας, που αποτελεί το… αντικείμενο του πόθου των ομάδων ενόψει του πλεονεκτήματος που δίνει στα πλέι οφ.

Με τόσους αγώνες που απομένουν (16 για τον Παναθηναϊκό και 17 για τον Ολυμπιακό) το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να περιμένει… 16-0 και 17-0 για να φτάσουν οι δύο ομάδες μας στις πρώτες θέσεις. Όπως έχει δείξει, όμως, η εξέλιξη της κανονικής περιόδου από την αρχή, αυτά ανήκουν στη σφαίρα του απίθανου. Με ρεκόρ 13-8 ο Ολυμπιακός και 13-9 ο Παναθηναϊκός, πρωτίστως βέβαια τους ενδιαφέρει να βελτιωθούν, αλλά βάζουν κάτω και τα κομπιουτεράκια για να δουν τι χρειάζονται πραγματικά. Το ίδιο κάνουν και οι οπαδοί τους.

Όλα στο κυνήγι του… μαγικού 24. Τόσες είναι οι νίκες που, κατά τα φαινόμενα, χρειάζεται μια ομάδα για να πάρει μια θέση στην πρώτη τετράδα. Όπως δείχνει, βέβαια, η ανάλυση που κάναμε εμείς, αν φορμαριστούν πολύ κάποιες ομάδες πιθανόν και το όριο να ανέβει στις 25 νίκες ή, αν υπάρξουν απρόσμενες απώλειες και κάποιες ομάδες στην πορεία τους για τα play-in κάνουν ζημιές (Ζάλγκιρις, Ερυθρός Αστέρας, οι δύο ιταλικές και η Μακάμπι Τελ Αβίβ) μπορεί τελικά το όριο της τετράδας να υποβαθμιστεί στις 23 νίκες, αλλά με πολλαπλές ισοβαθμίες. Εκεί θα παίξει ρόλο και η διαφορά πόντων.

Εκτός, λοιπόν, από το να κοιτάζουμε τις ελληνικές ομάδες και το πρόγραμμά τους και να μετράμε κουκιά, είπαμε να κάνουμε κάτι πιο πρακτικό: Να βάλουμε κάτω το πρόγραμμα όλων των ομάδων που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη οκτάδα και να δούμε τι έχουν κι αυτές μπροστά τους. Αν το μελετήσετε κι εσείς θα δείτε ότι πρέπει να κοιτάζουμε και τις άλλες τι κάνουν, μάλιστα πολύ πιο έντονα απ’ όσο είχαμε στο μυαλό μας στην αρχή της κανονικής περιόδου. Επειδή ακόμα κι αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν το καθήκον τους ως το τέλος, πιθανόν να μην προλάβουν.

Το γεγονός ότι όλες οι ομάδες της οκτάδας βρίσκονται σε απόσταση δύο νικών η μία από την άλλη δείχνει μια ρευστότητα, η οποία είναι καθησυχαστική (δεν έχουν ξεφύγει 2-3 ομάδες, οπότε θα ήταν πολύ δυσκολότερο), αλλά παράλληλα κι αυτές έχουν το πρόγραμμά τους, τα βατά τους παιχνίδια, τα ντέρμπι στην έδρα τους, τα οποία μπορούν τις οδηγήσουν στις 24+ νίκες.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

MONAKO (15-7)

ΕΝΤΟΣ (9): Ερυθρός Αστέρας (23), Βίρτους Μπολόνια (25), Μπασκόνια (28), Μακάμπι Τελ Αβίβ (29), Ολυμπιακός (31), Αρμάνι Μιλάνο (33), Βιλερμπάν (36), Μπαρτσελόνα (37), Χάποελ Τελ Αβίβ (38)

ΕΚΤΟΣ (7): Ρεάλ Μαδρίτης (24), Ζάλγκιρις (26), Μπάγερν (27), Φενέρμπαχτσε (30), Έφες Αναντολού (32), Παναθηναϊκός (34), Ντουμπάι (35)

Η αριθμητική δείχνει ότι οι Μονεγάσκοι αρκεί να αξιοποιήσουν στο έπακρο την έδρα τους για να φτάσουν στις πολυπόθητες 24 νίκες και στο πλεονέκτημα. Τους μένουν, άλλωστε, 9 ματς εντός κι 7 εκτός. Συν τοις άλλοις τελειώνουν την κανονική περίοδο με τρία συνεχόμενα εντός, εκ των οποίων δύο κομβικά (Μπαρτσελόνα, Χάποελ). Εκτός έδρας τα περισσότερα ματς είναι ζόρικα, αλλά υπάρχουν παράθυρα ευκαιριών (Ζάλγκιρις, Μπάγερν, Έφες) για να διορθωθεί κάποια κακή εντός έδρας ήττα. Κοινώς, σύμφωνα με τη λογική η Μονακό είναι η μία από τις τέσσερις.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (14-6)

ΕΝΤΟΣ: Έφες Ανατολού (23), Μπάγερν (25), Βαλένθια (27), Αρμάνι Μιλάνο (29), Παρί (21), Βίρτους Μπολόνια (32), Παναθηναϊκός (35), Φενέρμπαχτσε (36), Ολυμπιακός (37)

ΕΚΤΟΣ: Βιλερμπάν (22), Παρτίζαν (24), Ερυθρός Αστέρας (26), Ζάλγκιρις (28), Μακάμπι Τελ Αβίβ (30), Μπαρτσελόνα (31), Ρεάλ Μαδρίτης (33), Μπασκόνια (34), Μονακό (38)

Το πιο χαρακτηριστικό με τη Χάποελ είναι πως έχει πολύ στρωτό πρόγραμμα μέχρι την 30η αγωνιστική και τα… ζόρια έρχονται προς το τέλος μαζεμένα. Βεβαίως αν έχει επιβεβαιώσει την καλή της κατάσταση, μέχρι τις αρχές Μαρτίου και το τοπικό ντέρμπι με τη Μακάμπι μπορεί να’ χει φτάσει τις 21-22 νίκες και μετά να παίξει πολύ πιο άνετα. Εκτός έδρας θα κριθεί αν θα τα καταφέρει, έχει τέσσερα συνεχόμενα βατά ματς μακριά από την έδρα της.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (14-7)

ΕΝΤΟΣ: Παρί (23), Μακάμπι Τελ Αβίβ (25), Βιλερμπάν (28), Ζάλγκιρις (30), Μπαρτσελόνα (32), Ολυμπιακός (33), Αρμάνι Μιλάνο (36), Παναθηναϊκός (37)

ΕΚΤΟΣ: Φενέρμπαχτσε (22), Μπάγερν (24), Έφες Αναντολού (26), Χάποελ Τελ Αβίβ (27), Μπασκόνια (29), Ρεάλ Μαδρίτης (31), Παρτίζαν (34), Βίρτους Μπολόνια (35), Ντουμπάι (38)

Τα ίδια που γράψαμε για την Χάποελ ισχύουν πάνω-κάτω και για τη Βαλένθια. Το πρόγραμμά της είναι πιο βατό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, όχι βέβαια τόσο ξεκάθαρο όσο των Ισραηλινών. Δυσκολεύει το τελευταίο δίμηνο, με κάποιες εξαιρέσεις. Υποδέχεται και τις δύο ελληνικές ομάδες, σε ματς που μπορεί να αποδειχτούν «ντέρμπι τετράδας». Εκεί θα φανεί η σκληράδα και η αντοχή της.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (14-7)

ΕΝΤΟΣ: Ντουμπάι (23), Φενέρμπαχτσε (26), Παρί (28), Χάποελ Τελ Αβίβ (31), Έφες Αναντολού (33), Ερυθρός Αστέρας (34), Παναθηναϊκός (36), Μπάγερν (38)

ΕΚΤΟΣ: Ρεάλ Μαδρίτης (22), Βιλερμπάν (24), Ολυμπιακός (25), Μπασκόνια (27), Βίρτους Μπολόνια (29), Αρμάνι Μιλάνο (30), Βαλένθια (32), Ζάλγκιρις (35), Μονακό (37)

Το αν η Μπάρτσα θα καταφέρει να κάνει τις 10 νίκες που χρειάζεται στα 17 ματς που της απομένουν εξαρτάται από την απόδοσή της εκτός έδρας. Αθροιστικά, εκεί έχει τα πιο πολλά «βατά» ματς της, αν δεν στραβοπατήσει π.χ. με Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις και περάσει έστω από μία από τις δύο ιταλικές έδρες θα’ χει απλοποιήσει πολύ τα πράγματα. Εντός το πρόγραμμά της είναι μικτό, στη Βαρκελώνη βέβαια δεν είναι εύκολο να νικήσει κανείς.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (13-7)

Για την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης το κλειδί είναι τα εντός έδρας ματς. Δεν είναι όλα βατά, όμως αν δεν στραβοπατήσει σ’ αυτά και πάρει έστω ένα από Μονακό ή Ρεάλ θα’ χει κάνει επτά νίκες και θα χρειάζεται άλλες τέσσερις εκτός. Δεδομένου ότι έχει τέτοια ματς που μπορεί να χτυπήσει, ειδικά προς το τέλος (Μπάγερν, Βιλερμπάν στο τελευταίο) έχει αυξημένες ελπίδες.

ΕΝΤΟΣ: Βαλένθια (22), Μπασκόνια (24), Έφες Αναντολού (25), Παρτίζαν (29), Μονακό (30), Αρμάνι Μιλάνο (32), Ζάλγκιρις (34), Ρεάλ Μαδρίτης (37),

ΕΚΤΟΣ: Βίρτους Μπολόνια (23), Μπαρτσελόνα (26), Παρί (27), Παναθηναϊκός (28), Ερυθρός Αστέρας (31), Ολυμπιακός (14), Μακάμπι Τελ Αβίβ (33), Μπάγερν (35), Χάποελ Τελ Αβίβ (36), Βιλερμπάν (38)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (13-8)

ΕΝΤΟΣ: Μακάμπι Τελ Αβίβ (23), Μπαρτσελόνα (25), Βίρτους Μπολόνια (27), Ερυθρός Αστέρας (28), Παναθηναϊκός (30), Φενέρμπαχτσε (14), Μπασκόνια (32), Ρεάλ Μαδρίτης (36), Αρμάνι Μιλάνο (38)

ΕΚΤΟΣ: Έφες Αναντολού (24), Ντουμπάι (26), Ζάλγκιρις (29), Παρί (34), Μονακό (31), Βαλένθια (33), Βιλερμπάν (35), Χάποελ Τελ Αβίβ (37)

Με εννέα ματς εντός και οκτώ εκτός να απομένουν, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να αξιοποιήσει σε ποσοστό άνω του 85% το ΣΕΦ (να πάρει δηλαδή τουλάχιστον οκτώ ματς, αν όχι όλα) και απλά να ψάξει να κάνει το καθήκον του εκτός στα πιο βατά ματς που απομένουν εκτός, τα οποία είναι τέσσερα. Έχει τις Βαλένθια και Χάποελ εκτός προς το τέλος της κανονικής περιόδου, πιθανόν σ’ αυτά τα ματς να κριθούν πάρα πολλά.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (13-8)

ΕΝΤΟΣ: Μπαρτσελόνα (22), Αρμάνι Μιλάνο (23), Μονακό (24), Μπάγερν (29), Βίρτους Μπολόνια (30), Βαλένθια (31), Χάποελ Τελ Αβίβ (33), Έφες Αναντολού (34), Ερυθρός Αστέρας (38)

ΕΚΤΟΣ: Παρί (25), Παναθηναϊκός (26), Ντουμπάι (27), Παρτίζαν (28), Ζάλγκιρις (32), Μπασκόνια (35), Ολυμπιακός (36), Φενέρμπαχτσε (37)

Και για τη Ρεάλ Μαδρίτης η συνθήκη που θα τη φέρει στο πλεονέκτημα είναι να μην χάσει εντός. Της μένουν εννέα ματς εκεί, με 8/9 ή 9/9 αυξάνει πολύ τις πιθανότητές της. Εκτός έχει αγώνες που μπορεί να ψάξει τις 2-3 νίκες που θα της χρειάζονται, αν και η τελική της ευθεία έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια μακριά από τη Μαδρίτη.

ΠΑΝΑΝΘΗΝΑΪΚΟΣ (13-9)

ΕΝΤΟΣ: Μπασκόνια (23), Ρεάλ Μαδρίτης (26), Φενέρμπαχτσε (28), Παρί (29), Ζάλγκιρις (31), Ερυθρός Αστέρας (32), Μονακό (34), Έφες Αναντολού (38)

ΕΚΤΟΣ: Μακάμπι Τελ Αβίβ (24), Βιλερμπάν (25), Παρτίζαν (27), Ολυμπιακός (30), Ντουμπάι (33), Χάποελ Τελ Αβίβ (35), Μπαρτσελόνα (36), Βαλένθια (37)

Οι πράσινοι καλούνται να δείξουν μέταλλο και εκτός έδρας. Εντός του «Telecom Center Athens» τους περιμένει σχετικά βατό πρόγραμμα, με αστερίσκους τα ματς με Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Εκεί, πρακτικά και ουσιαστικά, απαγορεύεται η ήττα. Εκτός έδρας έχουν σχετικά κοντά Βιλερμπάν στη Λυών και Παρτίζαν στο Βελιγράδι, ωστόσο προς το τέλος τους περιμένει μια τετράδα ματς-φωτιά (Μονακό εντός και μετά συνεχόμενα εκτός σε Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια) στα οποία μπορεί να χρειαστούν και πάνω από δύο νίκες για να μπουν στην τετράδα.