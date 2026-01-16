Μαρτίνεθ: «Είναι σε καλή φόρμα η Φενέρ κι έχει πολύ καλό ρόστερ»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 22η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα δυνατά σημεία των πρωταθλητών Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε κάθε παιχνίδι σε αυτή τη διοργάνωση, και στην ACB επίσης, γνωρίζουμε ότι πρέπει πάντα να προετοιμαζόμαστε για πολύ δύσκολα παιχνίδια. Η Φενερμπαχτσέ είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτή τη στιγμή, παίζοντας πολύ σταθερά τους τελευταίους μήνες. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλό μπάσκετ, με πολύ καλούς παίκτες, και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι.

Για να παραμείνουμε στο παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά. Είναι σε φόρμα, είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, με παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση και η άμυνά τους είναι εξαιρετική, αλλά πρέπει επίσης να αμυνθούμε καλά, γιατί όχι μόνο είναι μια καλή αμυντική ομάδα, αλλά έχουν και πολύ ταλέντο επιθετικά.

Δεν θα επικεντρωθούμε σε έναν ή δύο παίκτες. Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ, και ο Ντε Κολό είναι ένας σημαντικός παίκτης, αλλά πρέπει να δώσουμε προσοχή σε όλους».