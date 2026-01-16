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Elite League: Οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Elite League.

Αναλυτικά:

Σάββατο 17/1

Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Παπάγου Αγγελής-Στρέμπας-Κοϊμτζόγλου (Διμπινούδης)

Μιχ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Καραμπιτσάκος (Παλάτος)

Μεγάρων 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό Σκανδαλάκης-Νάστος-Παπαδόπουλος Ν. (Παπάντος)

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας Τσάνταλη-Αναστασιάδης Β.-Παζώλης (Βαρνάς)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Πανερυθραϊκός Νικολαϊδης-Χατζημπαλίδης-Αθανασιάδης (Τζαμάκου)

Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Πολάτογλου-Μηλαπίδης-Παπαϊωάννου (Κουλούρης)

Δευτέρα 19/1

Τ. Καμπούρης 18.30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Ευφραιμίδης-Μαρτινάκος-Μαλαμάς (Παυλόπουλος)

Elite League: Οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής