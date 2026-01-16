NCAA: Η δράση των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα

Πλούσια ήταν η δράση των Ελλήνων στα παρκέ του NCAA για ακόμη μια φορά την τελευταία εβδομάδα, με αρκετούς να κερδίζουν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι, που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους.

Με τρίποντο του Κόλτον Μπένσον η Νέα Ορλεάνη του Παναγιώτη Παγώνη επικράτησε της Louisiana με 79-76 και ο Ελληνας ψηλός είχε έξι πόντους και δύο ριμπάουντ, ενώ ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αγωνίστηκε για πέντε λεπτά στην νίκη του St John’s με 92-68 έναντι του Marquette, σε ένα ματς όπου ο Ρικ Πιτίνο μπήκε στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων νικητών του κολλεγιακού πρωταθλήματος με 897 νίκες, φτάνοντας σύντομα στην πρώτη τριάδα, αφού λογικά θα περάσει τις 899 νίκες του Μπομπ Νάιτ και τις 903 του Ρόι Ουίλιαμς.

All-time leaders in Division I on-court victories as of Jan. 14, 2026.



1. Mike Krzyzewski- 1,202

2. Jim Boeheim- 1,116

3. Roy Williams- 903

4. Bob Knight- 899

5. Rick Pitino- 897 pic.twitter.com/xH6ZGgD4Wu — St. John’s Stats (@StJohnsStats) January 14, 2026

Ο Τζον Χριστοφίλης, από την πλευρά του, ήταν πολύ θετικός με 11 πόντους και ένα ριμπάουντ στην επικράτηση του Seattle με 75-64 απέναντι στο San Diego. Ο Απόστολος Ρούμογλου ήταν επίσης νικητής, αγωνιζόμενος για 17 λεπτά, με ένα ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο στην νίκη του Richmond με 74-53 κόντρα στο La Salle.

JC BIG 3 🏹



John's shooting 3-5 from beyond-the-arch to pair with his 11 points 🔥🔥



📺: ESPN+ pic.twitter.com/Boe3NyQSoZ — Seattle U Men's Basketball (@seattleumbb) January 16, 2026

Will ➡️ Jun ➡️ John ➡️ SPLASH



📺: ESPN+ pic.twitter.com/BrFDDV4H5D — Seattle U Men's Basketball (@seattleumbb) January 16, 2026

Το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα ηττήθηκε από το SMU με 77-76 από buzzer beater του Μπούπι Μίλερ, με τον Ελληνα «άσο» να σημειώνει 10 πόντους, με έξι ριμπάουντ και δύο κλεψίματα σε 36 λεπτά. To Robert Morris του Νίκου Χιτικούδη λύγισε στην Ινδιανάπολη με 96-93 στην παράταση και ο ίδιος ολοκλήρωσε με τρεις πόντους, επτά ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και μία τάπα σε 22 λεπτά.

fight to the finish 🏁 pic.twitter.com/bS6TcEC56t — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) January 15, 2026

Το Monmouth γνώρισε νέα ήττα με 73-51 από το Drexel και ο Στέφανος Σπάρταλης είχε έξι πόντους με δύο ριμπάουντ σε 15 λεπτά. Ο Βενιαμίν Αμπόσι επίσης δεν τα κατάφερε με το San Francisco, που έχασε με 82-68 από το Saint Mary’s και ο ίδιος είχε πέντε πόντους, με ένα κλέψιμο και μια τάπα σε 14 λεπτά.

Back at it on Monday at home against Northeastern.#FlyHawks pic.twitter.com/zA6pYLNia7 — Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) January 16, 2026