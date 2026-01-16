Οι 3 ήττες του 2026 έχουν εξήγηση: Τον πονάει η τραγική 4η περίοδος

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 3η του ήττα στα 4 ματς της Euroleague στο 2026, με όλες τις αναμετρήσεις να έχουν κοινό παρονομαστή. Την τραγική τέταρτη περίοδο.

Οι «πράσινοι» έχουν μπει με το αριστερό στο νέο έτος, ο Εργκίν Αταμάν έχει κάνει το χειρότερό του ξεκίνημα σε νέα χρονιά στη θητεία του στο «τριφύλλι» και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Το τέταρτο δεκάλεπτο.

Τα... φώτο φίνις των αναμετρήσεων στο 2026 είναι αυτά που πληγώνουν τον Παναθηναϊκό, που σκάει σε παρκέ και glass floor και είναι εμφανές πως στο κομμάτι των δυνάμεων και της αντοχής δεν μπορεί να ακολουθήσει τους αντιπάλους του.

Η συνθήκη ξεκίνησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο πρώτο ματς της νέας χρονιάς. Βασικός αστερίσκος σε αυτό πως οι «πράσινοι» προέρχονταν από γρίπη Α, με πολλούς παίκτες να έχουν κολλήσει και τα σημάδια να είναι εμφανή στο glass floor, ειδικότερα στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Αταμάν κατάφερε με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου να σβήσει το -17 και να το μετατρέψει σε +3, όμως το φινάλε στην αναμέτρηση ήταν απογοητευτικό. Ο Παναθηναϊκός κόλλησε στην επίθεση, είχε μόνο τον Ναν να παίζει μόνος του, με τον Ολυμπιακό να έχει επιμέρους 26-21 και σε ένα κλειστό παιχνίδι να φτάνει στην επικράτηση.

Το ίδιο σκηνικό στήθηκε και λίγες μέρες μετά, όταν οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι στο «T-Center». Προβάδισμα για το «τριφύλλι» στα τρία δεκάλεπτα και ολική κατάρρευση στην τέταρτη περίοδο, με την ομάδα του Πέπε Ποέτα να έχει επιμέρους 26-16 και να φεύγει από την Αθήνα με το «διπλό».

Για να τριτώσει το κακό στο Μόναχο. Ο Παναθηναϊκός έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα. Το φώτο φίνις είναι όμως και πάλι απογοητευτικό, αφού το «τριφύλλι» μένει πάλι από δυνάμεις και η Μπάγερν έχει επιμέρους 27-14 στην τέταρτη περίοδο.

Είναι μάλιστα και οι πόντοι που έχουν δεχθεί οι «πράσινοι» παρεμφερείς, αφού είναι 26 από Ολυμπιακό κι Αρμάνι και 27 από την Μπάγερν, με την ομάδα του Αταμάν να έχει πετύχει στα αντίστοιχα ματς 21, 16 και 14 στην επίθεση.

Αναλυτικά:

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 (21-26)

20η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Αρμάνι 74-87 (16-26)

22η αγωνιστική: Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78 (27-14)