Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 14ης αγωνιστικής

Με μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με τη διεξαγωγή της 14ης Αγωνιστικής.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα που θα διεξαχθεί το Σάββατο (17/1) θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ τις υπόλοιπες αναμετρήσεις οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να τις παρακολουθήσουν μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των εκπροσώπων των ομάδων.

(17/1) PAOK Sports Arena 11.45 ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Ο επερχόμενος αγώνας με την ομάδα του Πας όπου έχουν κάνει μία πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα θα είναι κομβικός για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχουμε κάνει το σκάουτινγκ και έχουμε επισημάνει τα λάθη και δυνατά σημεία του αντιπάλου. Στον προηγούμενο αγώνα μεταξύ μας η ομάδα του Πας έπαιξε μια ιδιαίτερη άμυνα «τρίγωνο δύο» την οποία δουλέψαμε καθόλη την διάρκεια της εβδομάδας για την αντιμετώπιση της. Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι».

Τάγια Σίγκλετον (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Ο επόμενος αγώνας είναι ένας αγώνας με ιδιαίτερη σημασία! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να δείξουμε και να αποδείξουμε. Ανυπομονούμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Διαθέτουμε παίχτριες με ταλέντο και ηγετικά χαρακτηριστικά στο ρόστερ μας και πιστεύω πως όλα αυτά θα φανούν απέναντι στους αντιπάλους μας το Σάββατο. Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης μια δυνατή ομάδα, οπότε πρόκειται για μια εξαιρετική πρόκληση ώστε να δείξουμε στον κόσμο ποιος είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα και τι εκπροσωπεί μέσα στο γήπεδο».

(17/1) ΣΕΦ Αίθουσα 5 13.30 Ολυμπιακός – Παναθλητικός

Ιωάννα Δίελα (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Ο αγώνας με τον Παναθλητικό παρά το γεγονός ότι διεξάγεται στην έδρα μας είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να μπούμε δυνατά από το ξεκίνημα. Θα πρέπει να δείξουμε συγκέντρωση και να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο μας ώστε να έρθει το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε».

Σύλια Βίγκα (Αθλήτρια Παναθλητικού): «Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και υψηλό επίπεδο, όμως κάθε παιχνίδι κρίνεται στο γήπεδο. Εμείς προετοιμαζόμαστε σοβαρά και πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Η έλευση του νέου μας προπονητή, του Νίκου Καμπούρη, έχει δώσει νέα ώθηση στην ομάδα. Έχει φέρει ένταση, εμπνέει εμπιστοσύνη, καθαρό πλάνο και μας βοηθά καθημερινά να γινόμαστε καλύτερες. Το Σάββατο θέλουμε να δείξουμε χαρακτήρα, συγκέντρωση και μαχητικότητα. Θα παλέψουμε κάθε φάση και θα διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς».

(18/1) Αγ.Ζούπας 13.00 Αμύντας – Πανσερραϊκός

Ορέστης Κολοκώτσιος (Βοηθός προπονητή Αμύντα): «Aντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στη 4η θέση του πρωταθλήματος, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και να δουλέψουμε σκληρά, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της άμυνας αρχικά, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι παίζουμε στο γήπεδο μας, και να διεκδικήσουμε, πιστοί στο πλάνο μας, τη νίκη».

Φελίσια Δούρβα (Αθλήτρια Πανσερραϊκού): «Αυτό το Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε στην Αθήνα με έναν στόχο: να κερδίσουμε. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον εκτός έδρας, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να ανταποκριθούμε με σκληρότητα, πειθαρχία και πάθος. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και ο στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε το καθένα με πλήρη συγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος».

(18/1) Π.Γιαννακόπουλος 15.30 Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας

Ιωάννα Κριμίλη (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Ο Πρωτέας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα με ποιοτικές ξένες αλλά και Ελληνίδες. Πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό και να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο των προπονητών μας και θεωρώ ότι έτσι θα έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Έλενα Ανδρικοπούλου (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Προερχόμαστε από μια σημαντική νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής που μας ανέβασε ψυχολογικά. Την Κυριακή παίζουμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού εκτός έδρας , η οποία είναι μία πλήρης και δυνατή ομάδα. Στόχος μας είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να είμαστε συγκεντρωμένες στο πλάνο μας».

(18/1) Ζωφριάς 18.00 Ιωνία – Αθηναϊκός Qualco

Στέλλα Φουράκη (Αθλήτρια Ιωνίας): «Το παιχνίδι της Κυριακής είναι σίγουρα ένα δυνατό τεστ για εμάς με πολλές απαιτήσεις καθώς αντιμετωπίζουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος. Στόχος μας είναι να φανούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές μπορούμε, να μείνουμε πιστές στο αγωνιστικό μας πλάνο αλλά και να δοκιμάσουμε πράγματα ενόψει της δύσκολης σειράς παιχνιδιών που ακολουθεί».

Αντιγόνη Χαιριστανίδου (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Βρίσκουμε την Ιωνία σε ένα μεταβατικό στάδιο, με αλλαγές τόσο στην τεχνική ηγεσία, όσο και στο έμψυχο δυναμικό και σίγουρα αυτό πάντα διαφοροποιεί τα δεδομένα σε μια ομάδα. Το σημαντικό για μας είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας, να φανούμε συγκεντρωμένες και έτοιμες για την αναμέτρηση και να ευχαριστηθούμε τον αγώνα, παίρνοντας παράλληλα και το αποτέλεσμα που θέλουμε».