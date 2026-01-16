Ήττα κακή από πολλές απόψεις, αλλά στο χέρι του να τα διορθώσει όλα

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την νέα ήττα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague, την νέα «αυτοκτονία», τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, αλλά και το γεγονός πως ακόμα όλα είναι στα χέρια του Τούρκου τεχνικού και των παικτών του.

Το 2026 δε θα μπορούσε να έχει μπει με χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» πάνε από ήττα σε ήττα παρουσιάζοντας ένα προβληματικό πρόσωπο, το οποίο ψάχνει άμεσα αγωνιστικές απαντήσεις, έτσι ώστε το «τριφύλλι» να μπει και πάλι στον ίσιο δρόμο.

Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει χειρότερα τα πράγματα στην ομάδα του Παναθηναϊκού είναι να πέσει πάνω στους «πράσινους» όλο το ανάθεμα. Είναι τελείως διαφορετικό να γίνει εποικοδομητική κριτική έτσι ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις και άλλο να περιμένουν κάποιοι στη γωνία για να «σταυρώσουν» παίκτες και προπονητές.

Ναι, είναι πολύ βαρύ για τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκινήσει το 2026 με ήττα από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens και με τρεις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια. Κακό για την ψυχολογία του, κακό για την βαθμολογία, κακό για τον κόσμο, κακό για όλους.

Όμως, τώρα είναι η στιγμή που άπαντες στην ομάδα πρέπει να μείνουν ενωμένοι και νηφάλιοι. Και το καλύτερο παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι το έδωσε και χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπολος. «Κακή ήττα, καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους» ήταν το μήνυμά του. Και αυτό πρέπει να το πάρουν στο T-Center να το εκτυπώσουν και να το κολλήσουν στα αποδυτήρια, όπως γινόταν κάποτε… Οι παλιοί των αποδυτηρίων θυμούνται.

Ευαγγέλιο πρέπει να το έχουν. Γιατί το να μην παίζεις αυτό που μπορείς, να πηγαίνεις από ήττα σε ήττα, να χάνεις ματς μέσα από τα χέρια σου και να «αυτοκτονείς» αδικώντας συνεχώς τον εαυτό σου και παρ’ όλα αυτά να έχει την απόλυτη στήριξη του αφεντικού τότε πρέπει να αισθάνεσαι ευλογημένος και να κάνεις τα πάντα για να δώσεις πίσω όσα λαμβάνεις. Σε όλα τα επίπεδα.

Και αυτό πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα. Πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο της τον εαυτό και μετά για τον κόσμο. Που και χθες ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακός. Το SAP Garden είχε γίνει Telekom Center, οι Έλληνας είχαν κατατροπώσει τους Βαυαρούς και ακόμα όταν γύρισε το ματς στο τέλος, ακόμα και όταν η Μπάγερν πήρε την νίκη οι «τρελοί» το… βιολί τους. Γιατί αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Χθες ο Παναθηναϊκός «πληγώθηκε» από τις απουσίες του Κέντρικ Ναν κατά κύριο λόγο και εν συνεχεία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι γεγονός. Όταν σε όλο το ματς σε κρατάνε επιθετικά δύο παίκτες (Όσμαν και Γκραντ) και στην τελευταία περίοδο «σκάνε», πάει να πει ότι μένεις από λύσεις. Αν είχε τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο θα έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δεν τους είχες όμως και πάλι θα έπρεπε να κερδίσεις.

Είναι φανερό ότι ο Αταμάν είναι μπερδεμένος. Είναι φανερό ότι προσπαθεί να γυρίσει στις γνωστές του συνήθειες με ένα κλειστό rotation. Αυτός είναι ο προπονητής, αυτός ξέρει, αυτός αποφασίζει. Όμως υπάρχουν ερωτηματικά στις επιλογές του που θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Για παράδειγμα η παρουσία του Γκριγκόνις, η απουσία του Τολιόπουλου, η εξαφάνιση του Σαμοντούροφ (μετά από ένα πάρα πολύ καλό δεκάλεπτο δεν έπαιξε ξανά, ενώ θα μπορούσε να δώσει ανάσες στον Χουάντσο), η διαχείριση του Καλαϊτζάκη.

Είναι φανερό ότι ο Αταμάν προσπαθεί να βρει ρόλους και ισορροπία στο ρόστερ. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι ότι δεν έχει καταφέρει να το πετύχει νωρίτερα. Ο χρόνος μπορεί να πιέζει πλέον και τα περιθώρια να στενεύουν αλλά το θετικό είναι ότι ακόμα όλα είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Στο χέρι του Αταμάν, του Σλούκα, του Ναν, του Όσμαν, του Χουάντσο και των άλλων παικτών του «τριφυλλιού».

Όσο η ομάδα έχει ηρεμία, εμπιστοσύνη και «καθαρό» μυαλό θα έχει όλα όσα απαιτούνται για να πετύχει τους στόχους της.

ΥΓ1: Η παρουσία του Κώστα Σλούκα χθες, ανήμερα των 36ων γενεθλίων του ήταν κακή. Ε και; Δε μπορεί ο Σλούκας να παίζει στα κόκκινα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος της σεζόν. Κάποια στιγμή θα έκανε και τη φυσιολογική κοιλιά του. Και ότι καλύτερο να την κάνει τώρα.

ΥΓ2: Αυτό που προβληματίζει εντόνως πλέον είναι η παρουσία του Σορτς και η διαχείρισή του μέσα στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι ο Αταμάν προσπαθεί να τον βάλει στο ματς, να του δώσει τη μπάλα, αλλά κάτι δεν… κολλάει.

ΥΓ3: Ταπεινή άποψη, ο Βασίλης Τολιόπουλος χθες κάτι μπορούσε να αλλάξει στο ματς. Έστω και στην τέταρτη περίοδο. Έστω και κρύος και.. .παγωμένος. Έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει από θερμοκρασίες.

ΥΓ4: Η επόμενη εβδομάδα είναι χειρότερο από «διαβολοβδομάδα». Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, Τρίτη με τη Μπασκόνια στο T-Center, Πέμπτη με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Τρία ματς «φωτιά».