Οι Μάβερικς διέλυσαν τους Τζαζ

Οι Ντάλας Μάβερικς με κυριαρχική εμφάνιση έκαμψαν με άνεση την αντίσταση των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 144-122.

Οι Τεξανοί μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, σημειώνοντας 70 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (70-50), ενώ συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου (112-79).

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Μάβερικς έχοντας «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, έριξαν αισθητά τον ρυθμό τους, επιτρέποντας στους Τζαζ να μειώσουν το σκορ, χωρίς να απειληθούν βέβαια.

Ο Κλέι Τόμπσον με 26 πόντους και 6 ασίστ, πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση την φετινή σεζόν, ενώ για τους Τζαζ ξεχώρισε ο Μπράις Σένσαμπο με 27 πόντους και 5 ριμπάουντ.

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