Πέρασαν από την έδρα των Χιτ οι Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς άλωσαν το «σπίτι» των Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 114-119

Οι «Κέλτες» δεν ξεκίνησαν καλά την αναμέτρηση, αφού επέτρεψαν στους Χιτ να προηγηθούν με 36-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν στην αναμέτρηση.

Οι Σέλτικς, αφού ισορρόπησαν το ματς, πήραν «φωτιά» στην τέταρτη περίοδο και με επί μέρους 21-36 έκαναν την ολική ανατροπή και πανηγύρισαν τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 25-15.

Ο Άνφερνι Σάιμονς με 39 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, πραγματοποίησε το κορυφαίο παιχνίδι του με την φανέλα των Σέλτικς, ενώ για τους Χιτ ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 22 πόντους.

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